„Se simte ca și cum ne-am sufoca”, spune un locuitor din Tehran după noile atacuri

„Orașul este întunecat, cerul este negru”, a spus acesta pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că avem senzația că ne sufocăm.”

„Am văzut explozia aseară luminând cerul — nu semăna cu nimic din ce văzusem vreodată. Arăta ca sfârșitul lumii sau așa cum mi-aș imagina iadul”, a adăugat el.

„Focul era aproape de casa noastră. Cred că este pur și simplu noroc că suntem bine acum.”

Echipa CNN aflată la fața locului a relatat mai devreme că orașul s-a trezit în această dimineață cu cerul acoperit de nori groși și negri și cu apă de ploaie înnegrită, după loviturile israeliene.

Armata israeliană a declarat că a lovit sâmbătă seara instalații de combustibil din Tehran care distribuie combustibil „către diverși consumatori, inclusiv entități militare din Iran.”