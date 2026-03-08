Prima pagină » Știri externe » „Se simte ca și cum ne-am sufoca”, spune un locuitor din Tehran după noile atacuri

„Se simte ca și cum ne-am sufoca”, spune un locuitor din Tehran după noile atacuri

Un locuitor din Tehran a declarat pentru CNN că orașul pare apocaliptic după noile atacuri israeliene care au vizat depozite de petrol din Iran și au provocat o uriașă minge de foc în capitala iraniană.
„Se simte ca și cum ne-am sufoca”, spune un locuitor din Tehran după noile atacuri
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Andrei Rachieru
08 mart. 2026, 14:38, Știri externe

„Orașul este întunecat, cerul este negru”, a spus acesta pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că avem senzația că ne sufocăm.”

„Am văzut explozia aseară luminând cerul — nu semăna cu nimic din ce văzusem vreodată. Arăta ca sfârșitul lumii sau așa cum mi-aș imagina iadul”, a adăugat el.

„Focul era aproape de casa noastră. Cred că este pur și simplu noroc că suntem bine acum.”

Echipa CNN aflată la fața locului a relatat mai devreme că orașul s-a trezit în această dimineață cu cerul acoperit de nori groși și negri și cu apă de ploaie înnegrită, după loviturile israeliene.

Armata israeliană a declarat că a lovit sâmbătă seara instalații de combustibil din Tehran care distribuie combustibil „către diverși consumatori, inclusiv entități militare din Iran.”

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Ea este Elena, românca dispărută de șase zile în Italia. Poliția cere ajutor: „Oricine are informații să sune la 112”
Libertatea
Ce este interzis să faci pe 9 martie, de Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Dacă nu ții cont de aceste lucruri, vei avea ghinion tot anul
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor