Zelenski a vorbit cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în timpul unor atacuri rusești: „Avem de-a face cu barbari care nici măcar nu cred în Dumnezeu”

Volodimir Zelenski și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I au avut o conversație în prima zi de Crăciun, în cadrul căreia liderul de la Kiev i-a mulțumit acestuia pentru urările adresate populației ucrainene.

Zelenski a menționat că inclusiv în timpul conversației avute cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, rușii au lansat atacuri în Cernihiv.

„Astăzi, în timpul zilei, trupele ruse atacă din nou orașele din estul țării noastre, iar în Cernihiv, chiar în momentul conversației noastre cu Patriarhul, se acorda ajutor persoanelor rănite de o dronă rusă care a lovit o clădire rezidențială obișnuită”, a scris Zelenski, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Liderul ucrainean a lansat critici la adresa Rusiei pentru atacurile comise inclusiv în ziua de Crăciun.

(…) Din păcate, avem de-a face cu barbari care, în cele din urmă, nici măcar nu cred în Dumnezeu. Asta a devenit Rusia – și nu îi este deloc rușine de asta. Dimpotrivă, încearcă să transforme setea lor de a ucide în fundamentul mândriei naționale în Rusia. Vom continua să combatem războiul și agresiunea Rusiei în toate modurile posibile, apărând viețile noastre, viețile ucrainienilor și viețile tuturor oamenilor care suferă din cauza acestui război care încă continuă”, a spus Zelenski.

În finalul mesajului, președintele ucrainean i-a mulțumit Sanctității Sale pentru disponibilitatea de a sprijini în continuare eforturile de pace.

Mesaj pentru ucraineni cu ocazia Crăciunului

Președintele Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj de Crăciun în care a condamnat atacurile rusești. El a vorbit în urarea sa despre dorința comună de pace a ucrainenilor și despre nevoia întregii națiuni ca aceasta să devină realitate cât mai curând.

„Ucrainenii au crezut mult timp că în Ajunul Crăciunului se deschid cerurile. Și că, dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi avem cu toții un vis. Și ne facem o dorință pentru fiecare. (…) Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Și ne rugăm pentru ea. Și o merităm. Pentru ca fiecare familie ucraineană să trăiască în armonie”, a fost mesajul lui Zelenski.