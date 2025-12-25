Zelenski îi felicită pe ucraineni cu ocazia celui de-al patrulea Crăciun în război. Dorința președintelui de sărbători

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj de Crăciun către cetățeni, cu ocazia celui de-al patrulea an în care această sărbătoare are loc pe timp de război.

Președintele ucrainean a vorbit în urarea sa despre dorința comună de pace a ucrainenilor și despre nevoia întregii națiuni ca aceasta să devină realitate cât mai curând.

În discursul său, Volodimir Zelenski a făcut referire la atacurile lansate de Rusia în noaptea precedentă, chiar în Ajunul Crăciunului.

„În Ajunul Crăciunului, rușii au arătat încă o dată cine sunt cu adevărat. Bombardamente masive, sute de drone kamikaze, rachete balistice, rachete «Kinzhal», totul”, a spus el.

El a condamnat aceste acțiuni și a spus că ele nu au legătură cu valorile creștine sau cu umanitatea.

„Așa acționează cei care nu au absolut nimic în comun cu religia creștină sau cu nimic uman”, a spus Zelenski.

Totuși, președintele ucrainean a declarat că Rusia nu poate distruge spiritul poporului ucrainean, în ciuda pierderilor și a suferinței provocate de conflict.

„Nu este capabilă să ocupe sau să bombardeze cel mai important lucru: inima noastră ucraineană, credința noastră unii în alții, unitatea noastră”, a spus acesta.

Președintele a făcut aluzie în discursul său la toate familiile care sunt separate de cei dragi, fie pentru că luptă pe linia frontului, fie pentru că sunt în captivitate rusă, au murit sau au fost strămutate de ocupație.

Zelenski a dat asigurări că, în ciuda suferinței, atâta timp cât acești oameni trăiesc în inimile celor dragi și credința și dorința de a continua să trăiască persistă, răul nu are nicio șansă să învingă.

„Ucrainenii au crezut mult timp că în Ajunul Crăciunului se deschid cerurile. Și că, dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi avem cu toții un vis. Și ne facem o dorință pentru fiecare”, a spus președintele.

„Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea. Și ne rugăm pentru ea. Și o merităm. Pentru ca fiecare familie ucraineană să trăiască în armonie”

Volodimir Zelenski a mai spus că își păstrează speranța că va veni ziua în care ucrainenii se vor putea reuni cu cei dragi, într-un prim Crăciun trăit după încheierea războiului, în liniște și pace.