Trump lansează un avertisment dur privind un posibil conflict SUA-Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că Washingtonul este pregătit să recurgă la forță dacă Teheranul continuă să-și refacă capacitățile nucleare sau militare, scrie India Today.

Aflat alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump a formulat una dintre cele mai ferme amenințări de până acum, pe fondul intensificării tensiunilor regionale.

Avertismente tot mai dure privind programul nuclear al Iranului

Trump a declarat că, în opinia sa, Iranul încearcă să se reînarmeze după un conflict recent cu Israelul, care a ajuns să implice și Statele Unite.

El a avertizat că orice nou demers către arme nucleare sau sisteme avansate de rachete va declanșa un răspuns ferm.

Președintele american a subliniat că, deși diplomația rămâne opțiunea preferată, acțiunea militară va urma imediat dacă Iranul își intensifică activitățile nucleare.

Întrebat dacă ar susține lovituri israeliene, Trump a indicat că ar sprijini acțiuni împotriva programului iranian de rachete balistice.

El a insistat că Washingtonul nu va permite Teheranului să-și recapete avantajul strategic după ani de sancțiuni și presiuni militare.

Diplomație blocată, tensiuni în creștere

În pofida accentului pus de Trump pe descurajare, negocierile privind ambițiile nucleare ale Iranului rămân înghețate.

Dispute recente în Consiliul de Securitate al ONU au evidențiat blocajul, oficialii americani semnalând deschidere pentru dialog, în timp ce liderii iranieni au respins cererile occidentale.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a descris confruntarea drept o formă de „război total” care implică SUA, Israelul și Europa.

Guvernele occidentale susțin în continuare că activitățile nucleare ale Iranului reprezintă o amenințare majoră la adresa securității globale, în timp ce Teheranul acuză Occidentul de război economic prin sancțiuni.

Despre Gaza și ostatici

Trump a precizat că Iranul a fost doar unul dintre subiectele importante discutate în întâlnirea cu Netanyahu.

El a abordat și situația din Gaza, afirmând că eforturile SUA continuă pentru recuperarea rămășițelor ultimului ostatic israelian despre care se crede că se află acolo.

De asemenea, Trump a spus că reconstrucția în Gaza ar putea începe în curând, în ciuda armistițiului fragil, și și-a exprimat speranța pentru progrese rapide către următoarea etapă a negocierilor.