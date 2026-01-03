Guvernul cubanez ar trebui să fie „îngrijorat”, spune Rubio

El a răspuns: „Cuba va fi cu siguranță un subiect despre care vom discuta, pentru că în prezent este o națiune aflată în declin. Ne dorim să ajutăm poporul cubanez, la fel cum vrem să sprijinim și comunitatea cubanezilor care au fost nevoiți să părăsească țara și trăiesc aici, în Statele Unite.”

Trump l-a adus în discuție pe Marco Rubio, fiu al unor cubanezi exilați, iar Rubio a subliniat că „atunci când președintele vorbește, cuvintele lui trebuie luate în serios”.

„Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi cu siguranță îngrijorat”, a conchis Trump.