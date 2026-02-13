Marco Rubio, despre relațiile transatlantice: Se află într-un moment decisiv

Înainte de plecarea sa spre München, Marco Rubio a declarat despre relațiile transatlantice și schimbările internaționale: „Cred că sunt într-un moment decisiv. Lumea se schimbă foarte repede chiar în fața noastră. Vechea Ordine Mondială a dispărut, și trăim într-o nouă eră geopolitică, și va fi nevoie ca toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru”.

Totuși, oficialul american a adăugat, în cele din urma: „SUA sunt profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat și va continua să fie. Așadar, trebuie doar să vorbim despre cum va arăta acest viitor”, notează Reuters.

Tonul lui Rubio contrastează atmosfera de la ediția precedentă a conferinței, când vicepreședintele JD Vance a criticat dur liderii europeni pentru politicile privind migrația și libertatea de exprimare.

Conferința de anul acesta se desfășoară pe fondul mai multor crize internaționale printre care Războiul din Ucraina și conflictul din Gaza, dar și al schimbărilor internaționale generate de acțiunile președintelui Trump, printre care se numără impunerea de tarife comerciale, amenințări la adresa unor aliați și declarații controversate privind NATO.

În cadrul evenimentului vor participa 70 de șefi de stat și de guvern și peste 140 de miniștri. Printre participanții notabili se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, precum și șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, marcând prima prezență a unui președinte al Băncii Centrale Europene la Conferința de Securitate de la München.