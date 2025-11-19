Polonia ridică nivelul de alertă la „Charlie” pe anumite linii feroviare, după tentative de sabotaj între Varșovia și Lublin

Decizia vine după consultări cu experți în securitate și are rolul de a consolida supravegherea infrastructurii critice.

În prezent, întreg teritoriul Poloniei se află sub nivelurile generale Bravo și Bravo-CRP, conforme legislației antiterorism a țării. Acestea urmează cel mai probabil să fie prelungite, cu excepția liniilor feroviare unde se activează măsurile specifice nivelului Charlie, scrie TVP World.

Ce presupune activarea nivelului Charlie – măsuri de securitate sporite

Nivelul Charlie – al doilea ca severitate în sistemul de alertă al Poloniei – implică trecerea instituțiilor relevante la regim de lucru permanent, 24 de ore din 24, și intensificarea verificărilor în spațiile publice. În plus, sunt prevăzute:

limitarea accesului public și a vehiculelor în zone sensibile,

supraveghere permanentă în punctele vulnerabile,

verificarea facilităților pentru evacuare,

activarea unor echipe speciale de intervenție,

dotarea personalului de securitate cu arme, muniție și echipament de protecție, exclusiv în scop defensiv.

Măsurile sunt menite să prevină orice potențial atac asupra infrastructurii feroviare, în contextul investigațiilor privind tentativele de sabotaj.

Securitatea cibernetică rămâne în atenție

Deși nivelul Charlie-CRP nu a fost reactivat, autoritățile amintesc că procedurile cibernetice specifice rămân esențiale. În perioada 2022–2024, Polonia a menținut alertă Charlie-CRP din cauza riscurilor generate de războiul din Ucraina. În prezent, în cadrul nivelului Bravo-CRP, administratorii IT sunt obligați să monitorizeze sistemele non-stop și să fie pregătiți pentru acțiuni de urgență.

Potrivit Centrului Guvernamental pentru Securitate, măsurile sunt menite să protejeze atât rețeaua feroviară, cât și infrastructura energetică poloneză din afara granițelor.