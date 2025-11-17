Explozie pe calea ferată Varșovia–Lublin. Premierul Tusk denunță un act de sabotaj fără precedent

„Din păcate, cele mai sumbre bănuieli s-au confirmat. Pe ruta Varșovia–Lublin (satul Mika) a avut loc un act de sabotaj. Explozia unui dispozitiv exploziv a distrus linia ferată. Serviciile de urgență și procuratura lucrează la fața locului. Pe aceeași rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate și alte pagube”, a scris Donald Tusk pe platforma X.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Premierul Poloniei denunță un „act de sabotaj fără precedent”

„Aruncarea în aer a liniei feroviare pe ruta Varșovia–Lublin este un act de sabotaj fără precedent, îndreptat împotriva securității statului polonez și a cetățenilor săi”, a scris premierul Poloniei în altă postare.

Poliția poloneză a precizat duminică faptul că un mecanic de tren a raportat avarii pe linia feroviară din centrul Poloniei.

Presa poloneză scrie că acesta ar fi primul caz de folosire a explozibililor asupra infrastructurii feroviare pe teritoriul Poloniei de la Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile poloneze au mai raportat acte de sabotaj în ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina

Varșovia a afirmat în trecut că rolul său de nod logistic pentru ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia o transformă într-o țintă pentru acte de sabotaj.

Moscova a negat în mod repetat orice implicare.

În ultimii ani, Polonia a înregistrat mai multe acte de sabotaj, multe atribuite unor persoane sau grupuri care ar fi acționat pentru Rusia.

În 2023, 16 membri ai unui astfel de grup au fost condamnați la închisoare. Ei plănuiau, printre altele, să arunce în aer trenuri cu ajutoare pentru Ucraina.