Sabotajul căilor ferate din Polonia: Al treilea cetățean ucrainean, acuzat de complicitate cu Rusia

Procurorii polonezi au acuzat, luni, un cetățean ucrainean că ar ajutat la operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia care a vizat căile ferate poloneze, scrie Reuters.

Acuzația vine după ce autoritățile poloneze au acuzat în lipsă, anterior, alți doi ucraineni pentru explozia de pe linia Varșovia-Lublin, care leagă Varșovia de granița cu Ucraina.

„Probele arată că, în septembrie 2025, Volodymyr B. l-a dus pe Yevhenii I. (unul dintre ceilalți doi acuzați – n.r.) în zona operațiunilor de sabotaj planificate, permițându-i să recunoască zona și să aleagă locul în care urmau să fie amplasate explozivii”, au declarat procurorii despre al treilea suspect, potrivit sursei citate.

Polonia susține că ceilalți doi bărbați, identificați ca Oleksandr K. și Yevhenii I., au fugit în Belarus și dorește ca aceștia să fie extrădați.

După explozie, premierul polonez a reacționat pe rețelele sociale.

„Aruncarea în aer a liniei feroviare pe ruta Varșovia–Lublin este un act de sabotaj fără precedent, îndreptat împotriva securității statului polonez și a cetățenilor săi”, a scris premierul Poloniei într-o postare în mediul online.

Moscova neagă acuzațiile

Moscova a negat acuzațiile lansate de Varșovia, spunând că nu este responsabilă pentru actul de sabotaj și invocând „rusofobia”. Polonia a luat măsuri după aceste acte și a decis închiderea ultimului consulat rus de pe teritoriul său. La rândul său, Moscova a declarat că va limita și ea prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia.