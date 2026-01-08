Libanul anunță finalizarea primei etape a planului de dezarmare a Hezbollah

Armata libaneză a declarat că deține acum controlul operațional asupra teritoriului libanez la sud de râul Litani, cu excepția a cinci poziții militare israeliene din Liban, potrivit CNN.

Armata nu a ajuns la a declara că a dezarmat complet Hezbollah și alte grupări, recunoscând că „lucrările în acest sector sunt încă în desfășurare”, semnalând în același timp că este pregătită să treacă la următoarele faze ale planului guvernului, „Scutul Patriei”.

„Armata libaneză confirmă că planul său de limitare a armelor a ajuns într-un stadiu avansat, după atingerea obiectivelor primei faze într-un mod eficient și tangibil pe teren”, se arată în comunicat.

Armata și-a afirmat angajamentul de a implementa inițiativa guvernului de a „asuma responsabilitatea exclusivă, alături de alte agenții de securitate, pentru menținerea securității și stabilității în Liban, în special la sud de râul Litani”.

Râul marchează linia mandatată de ONU în sudul Libanului, la sud de care Hezbollah nu are voie să opereze în temeiul unei rezoluții a Consiliului de Securitate.

Operațiunile vor continua

Declarația armatei libaneze, care a evitat să menționeze explicit Hezbollah, a adăugat că operațiunile de combatere a munițiilor neexplodate și a tunelurilor vor continua, alături de măsuri „pentru a împiedica grupurile armate să își reconstruiască capacitățile”. Aceasta a dat vina pe „atacurile israeliene în curs de desfășurare din Liban, ocuparea siturilor libaneze și încălcările repetate ale acordului de încetare a focului din noiembrie 2024 ca afectând negativ eforturile de extindere a autorității statului și de limitare a armelor la forțele legitime”.

Pactul de încetare a focului a venit în urma unui conflict de peste un an între Israel și Hezbollah, care a început când Hezbollah a atacat teritoriul controlat de Israel, la o zi după atacurile conduse de Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.