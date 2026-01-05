Israelul începe atacurile asupra unor „ținte” Hezbollah și Hamas din Liban. Civilii din patru sate au fost evacuați

Anterior, un purtător de cuvânt al Armatei Israelului a declarat că armata israeliană au plănuit atacuri asupra Libanului, intenționând să lovească, ceea ce el a descris ca fiind „infrastructura militară” a unor celule teroriste ale Hezbollah și Hamas, în sate precum Hammara și Ain el-Tineh, situat în valea Bekaa din estul Libanului, și Kfar Hatta și Aanan, sat în sudul Libanului, potrivit Reuters.

Armata Israelului a publicat o serie de hărți, unde anumite case au fost marcate cu roșu, potrivit Times of Israel. Locuitorii vizați de avertismente au fost instruiți să evacueze imediat locuința, dar și să se îndepărteze cu cel puțin 300 de metri de casele lor, avertizând că rămânerea în zonă ar putea pune civilii în pericol.

Potrivit sursei citate, este prima dată când armata Israelului lovește infrastructura Hamas din Liban.

Reamintim că vineri, forțele israeliene au anunțat că ar fi lovit o bază de antrenament, dar și un depozit de arme al Hezbollah din sudul Libanului, potrivit anunțului publicat pe X. Armata israeliană acuză că locațiile constituie o încălcare a armistițiului dintre Israel și Liban.

Potrivit Reuters, în 2024, Israelul și Libanul au implementat un armistițiu negociat de SUA, punând capăt unui conflict de peste un an între Israel și Hezbollah. În urma conflictului, atacurile israeliene au slăbit gruparea militantă susținută de Iran. Încă de atunci, părțile implicate s-au acuzat reciproc de încălcări.

SUA, cât și Israel au exercitat presiuni asupra Libanului pentru a dezarma Hezbollah, însă liderii de la Beirut se tem că Israelul ar putea intensifica atacurile asupra țării, pentru a-i constrânge pe liderii libanezi să confiște mai repede armele grupării.