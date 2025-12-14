Cel mai înalt oraș din lume, unde viața este aproape imposibilă

Mii de oameni trăiesc aici în condiții extreme în acest oraș, atrași de minele de aur, în ciuda aerului rarefiat, temperaturilor sub zero și lipsei infrastructurii.

La Rinconada din Peru deține recordul celui mai înalt oraș locuit permanent din lume. Așezarea este situată la aproximativ 5.100 metri deasupra nivelului mării, în inima munților Anzi.

Unde se află orașul situat la cea mai mare altitudine

La Rinconada este situată în sudul Peru, în regiunea Puno, foarte aproape de granița cu Bolivia. Orașul se află pe versanții masivului Muntelui Ananea, în lanțul muntos Anzi.

Centrul urban s-a dezvoltat haotic, fără o planificare urbană reală. Străzile sunt abrupte, adesea neasfaltate sau noroioase. Casele sunt construite una lângă alta pe versanți abrupți.

Cum se ajunge în La Rinconada

A ajunge în cel mai înalt oraș din lume nu este ușor. Nu există aeroporturi în apropiere și nici linii feroviare care să-l conecteze direct cu restul țării.

Principalele puncte de acces sunt orașul Juliaca, care are un aeroport, sau orașul Puno, situat pe malul lacului Titicaca. Din aceste locații călătoria continuă cu microbuzul, camionul sau taxiul, parcurgând ore întregi pe drumuri de munte.

Condiții extreme de viață la 5.100 metri altitudine

A trăi la această altitudine înseamnă a trăi într-un mediu special. Presiunea atmosferică este mult mai scăzută decât la nivelul mării. Aerul conține mai puțin oxigen.

Acest lucru provoacă rău de altitudine, oboseală, dificultăți de respirație sau dureri de cap. Absența unui sistem de canalizare și de gestionare a deșeurilor face viața deosebit de dificilă.

Clima extremă: temperaturi sub zero aproape tot anul

Clima este unul dintre aspectele cele mai dificile ale vieții în La Rinconada. Temperaturile medii sunt aproape de zero sau sub zero în cea mai mare parte a anului. Există variații mari de temperatură între zi și noapte.

Aerul este uscat, vântul este adesea tăios. Soarele este foarte puternic din cauza protecției atmosferice reduse.

Câți oameni trăiesc în La Rinconada

La Rinconada este o așezare în continuă evoluție, cu fluxuri migratorii puternice. Creșterea populației a avut loc între 2001 și 2009, când prețul aurului a crescut cu 235%.

În 1993 erau înregistrați aproximativ 965 de locuitori. În 2007 populația crescuse exponențial, ajungând la 20.572 de locuitori. Conform recensământului din 2017, în oraș locuiau 12.615 persoane.

Mii de oameni continuă să trăiască aici, atrași în principal de prezența unor importante mine de aur.

Cea mai înaltă capitală din lume

La Rinconada deține recordul pentru cel mai înalt oraș din lume. Când domeniul este restrâns la capitale, altitudinile medii scad semnificativ.

Cea mai înaltă capitală din lume este considerată La Paz, Bolivia, situată la o altitudine cuprinsă între aproximativ 3.200 și 4.000 de metri deasupra nivelului mării. Quito din Ecuador se află la aproximativ 2.850 de metri și este capitala cea mai apropiată de ecuator.

În Europa, cea mai înaltă capitală este Andorra la Vella, situată în Pirinei, la aproximativ 1.023 metri deasupra nivelului mării, scrie La Stampa.