Kremlinul spune că Rusia este interesată de investiții străine, după apariția unor informații privind planuri majore ale SUA

WSJ relatează că planurile, incluse în anexele propunerilor de pace întocmite de administrația Trump și trimise recent partenerilor europeni, prevăd și reluarea livrărilor de energie rusească către Europa.

Peskov: Rusia este deschisă investițiilor străine

Întrebat despre informațiile din WSJ, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia a fost și rămâne deschisă investițiilor străine, dar că Moscova nu va purta discuții „la megafon”.

„Suntem interesați de un aflux de investiții străine. În ceea ce privește planurile, nu discutăm niciun plan și niciun proiect prin intermediul megafonului”, le-a spus Peskov jurnaliștilor, conform Reutes.

Printre idei se află un plan prin care firme financiare americane ar obține acces la aproximativ 200 de miliarde de dolari din active rusești înghețate, fonduri orientate către proiecte din Ucraina.

Întrebat despre acest lucru, Peskov a refuzat să comenteze.

După ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, mulți investitori occidentali au părăsit Rusia sau și-au înghețat operațiunile, iar unele participații importante au fost preluate de investitori ruși sau confiscate de stat și transferate către oameni de afaceri ruși.

Comparație cu conferința de la Ialta

WSJ a scris că un oficial european anonim a comparat acordurile energetice propuse între SUA și Rusia cu o versiune economică a conferinței de la Ialta din 1945. La acea reuniune, învingătorii din al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie, și-au împărțit sferele de influență în Europa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina a convenit asupra unor puncte-cheie ale unui plan de reconstrucție postbelică în discuțiile cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și alți înalți oficiali, în contextul eforturilor de a ajunge la un acord pentru încheierea conflictului care durează de aproape patru ani.