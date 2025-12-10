Europa se străduiește să compenseze întreruperea ajutorului acordat Ucrainei de către SUA

Europa nu reușește să acopere lipsa produsă de diminuarea ajutorului militar american pentru Ucraina, iar nivelul total al sprijinului ar putea coborî la un minim în 2025, conform unui avertisment al Institutului german Kiel.

Deși statele europene oferă acum partea dominantă a ajutorului, diferența lăsată de Washington rămâne prea mare.

„Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului 2025”, afirmă Christoph Trebesch, coordonatorul echipei Institutului Kiel,

Institutul Kiel este responsabil cu monitorizarea ajutorului militar, financiar și umanitar destinat Ucrainei din februarie 2022.

Până la retragerea decisă de administrația lui Donald Trump, revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, Statele Unite asigurau mai mult de jumătate din sprijinul militar total.

La început, statele europene au compensat această retragere, dar ritmul a scăzut începând cu vară, după cum arată raportul Institutului Kiel.

„Dacă această încetinire va continua în lunile următoare, 2025 va deveni anul cu cele mai puține alocări de ajutor pentru Ucraina” din 2022, a declarat Christoph Trebesch.

În primele zece luni din 2025, Ucraina a primit alocări militare de 32,5 miliarde de euro, aproape integral din Europa. Pentru a atinge nivelul celui mai slab an de până acum, 37,6 miliarde în 2022, ar fi necesare peste 5 miliarde de euro în doar două luni.

Pentru a egala media anilor 2022, 2023 și 2024, adică 41,6 miliarde anual, ar fi necesare peste 9 miliarde. Totuși, între iulie și octombrie, alocările lunare au ajuns în medie la doar 2 miliarde.

Cercetătorii Institutului Kiel arată că Franța, Germania și Regatul Unit și-au mărit contribuțiile, în timp ce Italia a redus sprijinul cu 15%. Spania nu a oferit nicio nouă formă de ajutor militar în 2025.

Comisia Europeană caută soluții suplimentare și propune folosirea unei părți din cele aproximativ 200 de miliarde de euro aparținând băncii centrale ruse, fonduri înghețate în Uniune.

Planul prevede și acordarea unui împrumut pentru Ucraina, cu o primă tranșă de 90 de miliarde de euro, care ar trebui aprobată la summitul din 18 decembrie de la Bruxelles.

Proiectul nu înaintează ușor. Mecanismul respectiv, prin care Euroclear oferă bani Uniunii Europene, iar aceasta îi transferă apoi Ucrainei, primește opoziție din partea Belgiei.

Țara se teme de posibile represalii din partea Rusiei.