UE aprobă noul program de apărare, deschizând calea pentru integrarea industriei Ucrainei

Uniunea Europeană a aprobat luni Programul Industriei Europene de Apărare, cunoscut ca EDIP, după votul Consiliului Uniunii Europene.

Noul cadru pune la dispoziție 300 de milioane de euro pentru sectorul de apărare al Ucrainei și permite integrarea acestuia în rețeaua industrială a blocului.

Adoptarea regulamentului încheie procesul legislativ și permite pornirea programului.

Programul a fost creat pentru întărirea capacității de apărare a Uniunii și pentru apropierea industriei ucrainene de standardele europene.

EDIP pune la dispoziție 1,5 miliarde de euro în granturi între 2025 și 2027, sumă care va fi folosită pentru consolidarea bazei industriale europene prin creșterea producției.

Din acest total, 300 de milioane de euro sunt rezervate unui Instrument dedicat de Sprijin pentru Ucraina, menit să modernizeze capacitățile țării de apărare.

Liderii europeni cer o coordonare mai strânsă între state, deoarece structurile naționale separate nu pot acoperi necesitățile de securitate pe termen lung.

„EDIP este piatra de temelie a angajamentului reînnoit al UE de a-și consolida pregătirea în materie de apărare. Acesta va consolida capacitatea statelor membre de a face față amenințărilor actuale și viitoare.”, se arată în declarație.

Parlamentul European a dat undă verde programului pe 25 noiembrie.

Conform Uniunii, regulamentul va fi semnat pe 17 decembrie și va intra în vigoare a doua zi după publicare, lucru care permite trimiterea rapidă a primelor fonduri.