O agenție de aplicare a legii din Moscova a început duminică o anchetă privind „crimele de război” atribuite comandantului principal al Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) ale Ucrainei, scrie Kyiv Post.

USF este ramura armatei ucrainene responsabilă pentru distrugerea a sute de tancuri rusești și alte arme grele, dar și pentru rănirea sau moartea a mii de soldați ruși în fiecare lună.

Pe 5 decembrie, Comitetul de Investigații al Federației Ruse l-a introdus pe maiorul Robert „Magyar” Brovdi pe lista internațională a persoanelor căutate pentru terorism, fiind acuzat de complicitate la un atac cu drone din 26 martie, în care a fost ucisă reportera rusă Anna Prokofieva, în regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Anna Prokofieva, în vârstă de 35 de ani, lucra pe teren cu o echipă de filmare angajată de programul de televiziune Canalul 1, controlat de statul rus.

Raportul canalului arată că aceasta a murit după ce vehiculul în care se afla a lovit o mină terestră lângă satul Demydivka, la aproximativ 5-10 km de granița cu Ucraina.

Explozia a ucis-o pe loc, din cauza rănilor grave. Operatorul ei de cameră, Dmitri Volkov, a suferit, de asemenea, răni severe de șrapnel, dar a supraviețuit.

Potrivit politicii editoriale a Canalului 1 față de Ucraina și invazia Rusiei, Anna Prokofieva a publicat de mai multe ori conținut care prezenta Ucraina ca un stat eșuat, condus de naziști.

În relatările sale, războiul început de Rusia în Ucraina era justificat pentru a preveni extinderea NATO și pentru a opri „opresiunii” vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina.

Ambele afirmații sunt false, dar apar frecvent în mass-media din Rusia, inclusiv pe Canalul 1.

Pe 25 martie, cu o zi înainte de moarte, Prokofieva a postat pe canalul personal de Telegram o fotografie cu ea în uniformă militară, cu o cameră montată pe cap.

Textul fotografiei spunea: „Undeva la granița cu țara 404”, folosind o insultă pro-rusă la adresa Ucrainei. Liderul rus Vladimir Putin i-a acordat postum Ordinul Curajului.

Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) au intrat în regiunea Kursk pe 6 august 2024. Deși limitată, prezența AFU pe teritoriul rus persistă.

Robert Brovdi, în vârstă de 50 de ani, era înainte de război un om de afaceri din Ujhorod, în vestul Ucrainei. El a anunțat că a devenit căutat în Rusia printr-o postare pe pagina sa Telegram.

Comentariul lui Brovdi despre decizia Kremlinului a fost ironic și includea o referință literară clasică în limba rusă: „Având în vedere cele 69 de condamnări pe viață pe care le-am «meritat» deja notând numere rusești, sursa acestei acuzații este destul de ciudată. O să o spun în limbaj pentru voi, viermilor: Acesta este un caz de «Micuța Anna a vărsat petrolul».”