Prima zi a anului școlar va fi zi liberă pentru părinți: inițiativă legislativă adoptată tacit de Senat. Urmează Camera Deputaților

Prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial va fi, la cerere, zi liberă pentru părinți, după ce inițiativa parlamentarului PSD Claudiu Catană a fost adoptată tacit de Senat, oferind astfel părinților posibilitatea de a fi prezenți la festivitatea de deschidere a școlii.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO - caracter ilustrativ
Gabriel Pecheanu
08 dec. 2025, 19:20, Politic

Senatorul PSD Claudiu Catană a propus ca prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial să fie zi liberă pentru părinți.

„Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”, potrivit proiectului de lege.

Inițiativa legislativă a fost recent adoptată tacit de Senat, trecând astfel de prima cameră legislativă fără vot formal.

Sprijin pentru părinți și copii

Potrivit expunerii de motive, festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment plin de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. „Prima zi de școală este un eveniment important pentru întreaga familie. Emoțiile cele mai puternice le trăiesc părinții, care se întreabă: Se va acomoda copilul meu la școală sau grădiniță? Va plânge? Va vrea să stea fără mine?” — se arată în document.

Inițiativa subliniază că prezența părinților este crucială pentru adaptarea copilului la noul mediu, iar acordarea unei zile libere le va permite acestora să participe la festivitate fără a fi nevoiți să își ia concediu sau să se învoiască de la serviciu.

Context legislativ

Adoptarea tacită de către Senat înseamnă că inițiativa a trecut fără vot formal. Urmează ca proiectul să fie discutat de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele Românieipentru a deveni lege.

