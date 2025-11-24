Senatul adoptă tacit eliminarea CASS pentru mame și pentru veteranii de război

Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte de lege care vizează eliminarea contribuției de 10% la asigurările de sănătate (CASS) pentru două categorii majore: mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pensionarii care primesc indemnizații în calitate de veterani de război, văduve sau urmași.

Deciziile vin după ce, în această vară, Guvernul a introdus obligativitatea achitării CASS pentru ambele categorii, măsură care a stârnit reacții puternice în societate.

Primul proiect adoptat tacit vizează eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, foști deținuți politici, invalizi și personal monahal, categorie considerată vulnerabilă, cu venituri modeste și un rol simbolic în istoria recentă a României.

În expunerea de motive, inițiatorii – în principal parlamentari PSD – atrag atenția că numărul beneficiarilor este mic, iar impactul financiar este redus: aproximativ 10,8 milioane de lei pe lună, conform unui calcul pentru luna august. „Fiecare leu contează pentru aceste categorii și face diferența între o existență demnă și una lipsită de resurse”, se arată în document. Totodată, scutirea este prezentată ca un gest de recunoștință și reparație morală pentru suferințele și sacrificiile acestor persoane.

Al doilea proiect adoptat tacit prevede anularea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, după ce Guvernul a decis ca și acest drept social să fie taxat.

În expunerea de motive, inițiatorii avertizează că introducerea contribuției risca să descurajeze femeile să devină mame:

„Statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. (…) Mamele trebuie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară”, se arată în document.

Cele două inițiative vor fi transmise Camerei Deputaților, for decizional.