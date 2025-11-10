Câți bani a încasat Guvernul de pe urma CASS-ului pentru pensionari și mame? Firea acuză că „eșecul ridicol al taxei CASS pe scutec și baston”

„Din punctul meu de vedere, ca femeie, ca mamă, ca social-democrată, cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România de către acest guvern. Să-i spui unei femei care crește un copil, nu numai că nu ajuți, nu numai că nu faci nimic pentru ea, că ei și acea sumă spunând că ea trebuie să se asigure în plus, pentru că este deja o povară financiară. Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește natalitatea”, a declarat senatoarea PSD, Gabriela Firea la congresul social-democraților.

Senatoarea susține că introducerea CASS pentru pensii și concedii de creștere a copilului reprezintă o măsură „ineficientă”.

Potrivit senatoarei, încasările din CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei au cumulat o sumă de circa 405 milioane de lei, iar încasările din concediile de creștere a copilului au adunat aproximativ 154.000 de lei.

„Nu s-a făcut dreptate fiscală, ci s-a aruncat o povară infimă pe umerii a aproximativ 150.000 de mame sub pretextul egalității, în timp ce restul banilor vin de la seniori. Aceasta este suma pentru care Guvernul a decis să descurajeze natalitatea și să le amărască viața tinerelor familii. O sumă care nu acoperă nici cheltuiala pe combustibil a unei singure instituții de stat”, a precizat Gabriela Firea.

CASS pentru mame, o taxare simbolică a maternității

Ea spune că măsura introducerii CASS-ului „nu reprezintă o reformă, ci o taxare simbolică a meternității.

„Asta nu e reformă! E o cinică taxare simbolică a maternității, un eșec de necontestat care nu a adus niciun beneficiu real bugetului de sănătate, ci doar dispreț public. Lucrurile trebuie îndreptate, iar PSD va face tot ce trebuie pentru ca taxarea mamelor și a seniorilor să înceteze!”, a declarat Firea.

La fel ca eurodeputatul Victor Negrescu , și Firea a atacat partidele de dreapta în cadrul congresului.