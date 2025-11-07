Congresul PSD: 3.000 de delegați îl vor alege președinte pe Sorin Grindeanu / Foşti preşedinţi ai partidului, prezenţi în sală / Statutul PSD, modificat / Atacuri dure la adresa partidelor de dreapta

UPDATE 14:52 Grindeanu îi atacă pe partenerii din Coaliție: Se mint că sunt de dreapta, deși au lucrat toată viața la stat

Sorin Grindeanu i-a atacat pe partenerii de guvernare în timpul Congresului PSD. Să înțeleagă cei de dreapta, nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate, se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat, a spus Grindeanu, unicul candidat la funcția de președinte PSD.

În timpul discursului său, Sorin Grindeanu a transmis că nu va mai accepta niciun pachet de măsuri guvernamentale care nu conțin măsurile PSD de relansare economică.

UPDATE 14:40 PSD elimină eticheta de „progresiști” și reafirmă valorile tradiționale. Grindeanu: „Vremea improvizațiilor a trecut”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat modificarea statutului partidului prin eliminarea etichetei de „progresiști”, subliniind angajamentul față de valorile tradiționale și stânga românească responsabilă. „Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă”, afirmă el.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a spus Grindeanu în cadrul congresului partidului.

UPDATE Claudiu Manda: Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziție

„Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziție și să adunăm voturi”, spune la congresul PSD Claudiu Manda, propus de Sorin Grindeanu să ocupe funcția de secretar general al partidului.

Manda a atras atenția că este nevoie de implicarea fiecăruia pentru că „forța PSD a stat întotdeauna în solidaritatea oamenilor săi – în capacitatea de a lăsa deoparte diferențele și de a merge înainte, împreună, pentru binele comun.”

UPDATE Sorin Grindeanu, la Congresul PSD: Partidul va acționa pe baza unui plan realist, cu fapte și nu iluzii

Sorin Grindeanu a declarat la Congres că partidul nu va miza pe populism sau discursuri triumfaliste, ci pe un plan concret, bazat pe nevoile reale ale românilor și pe rezultate palpabile.

„N-am venit să vă țin un discurs triumfalist. Nu am de gând să fiu populist. Situația în partid și în țară este dificilă. Iar asta reclamă responsabilitate, nu show. Aș spune că este o ecuație complicată, care cere mult mai mult decât sunt unii obișnuiți să dea. Ea cere empatie, adevăr și curaj. Congresul nostru nu este o simplă adunare, ci un moment de bilanț și de asumare. Nu vin în fața dumneavoastră să vă propun iluzii, ci să vă ofer o certitudine: PSD va acționa după un plan, bazat pe fapte și construit pe nevoile reale ale oamenilor. Cred că mulți dintre dumneavoastră știu că sunt obișnuit să lucrez cu lucruri exacte. Din acest motiv nu pot fi demagog”, a spus Sorin Grindeanu.

UPDATE 14:20 Europarlamentarul Victor Negrescu atacă dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul congresului PSD

Victor Negrescu a atacat dur partidele de dreapta și formațiunile extremiste în timpul discursului pe care l-a ținut în cadrul Congresului PSD.

Evenimentul are loc vineri.

„Este momentul ideal pentru a ne trezi. Pentru prima data în istoria sa PSD este amenințat atât de o dreaptă pro austeritate, cât și de populismul extremiștilor. Este evident că aceste mișcări politice vor să distrugă ultimul bastion al social democrației din estul Europei, vor să privatizeze educația, sănătatea, pensiile dezvoltare locală, pentru anumiți privați, alți să ne vândă mai la Est. Am intrat la guvernare tocmai pentru a evita acest dezastru”, a declarat Victor Negrescu.

UPDATE 14:00 Statutul PSD a fost modificat: ce se schimbă în partid

Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat, la începutul Congresului partidului, propunerile de modificare a Statutului PSD, care au fost adoptate în unanimitate și vizează modernizarea organizației, consolidarea profesionalismului și clarificarea identității ideologice.

Silvia Mihalcea a declarat că modificările propuse „reflectă o viziune strategică de modernizare centrată pe performanță și profesionalism” și că acestea vor sta la baza unei organizări mai eficiente, capabile să răspundă provocărilor actuale.

UPDATE 13:45 Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii: Așteptam de 10 ani această invitație

Victor Ponta revine în mijlocul PSD, la Congresul formațiunii. „Așteptam de 10 ani această invitație”,a precizat el. El s-a arătat încrezător în ciuda scăderii în sondaje a PSD-ului. La eveniment mai sunt prezenți foștii lideri PSD Adrian Năstase, Marcel Ciolacu și Mircea Geoană.

„Așteptam de 10 ani invitația. Am învățat de la domnul Iliescu și de la domnul Năstase să fie răbdător”

Referitor la scăderea în sondaje a social-democraților, Victor Ponta a precizat că printre cei peste un milion de cetățeni chestionați, au existat și „votanți PSD”.

UPDATE 13:10

Congresul PSD a început. Sorin Grindeanu este singurul candidat la şefia partidului, a ajuns în sală și a dat mâna cu membrii de partid prezenți. În sală şi-au înregistrat prezenţa peste 3.000 de delegaţi, care au primit buletine de vot pentru alegerea conducerii formaţiunii.

Delegaţii vor vota şi modificarea Statulului.

Știrea inițială:

„Începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”, a fost mesajul lui Sorin Grindeanu înaintea congresului formațiunii, care va avea loc vineri.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”, afirmă Grindeanu, subliniind că acesta trebuie să fie unul „bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească”.

„Congresul PSD este despre recunoașterea propriului drum și despre așteptările pe care fiecare membru le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România”, adaugă Grindeanu.

Totodată, el atrage atenția că PSD trebuie să livreze în continuare ceea ce românii cer: „seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context”.

Congresul Extraordinar al PSD, programat pentru 7 noiembrie 2025, va marca prezentarea oficială a echipei de conducere propuse de moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, condusă de Sorin Grindeanu.

Echipa de conducere a partidului

Liderul PSD va ocupa funcția de președinte al partidului, iar secretarul general va fi Iulian Claudiu Manda.

Echipa de conducere include cinci prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu și Ionuț-Florin Pucheanu, alături de Corneliu Ștefan.

Printre vicepreședinți se numără: Daniel Băluță (Administrație Publică), Adrian-Dragoș Benea (Nord-Est), Gheorghe Cârciu (Identitate Națională & Diasporă), Francisk-Iulian Chiriac (Sud-Est), Mihnea-Cosmin Costoiu (Educație, Cercetare, Digitalizare & AI), Vasile Sebastian Dîncu (Afaceri Europene, Apărare & Siguranța Populației), Andrei Dolineaschi (Economie & Antreprenoriat), și Marius-Alexandru Dunca (Centru).

Alți vicepreședinți se vor ocupa de domenii specifice precum muncă și protecție socială (Doina Elena Fedorovici), București-Ilfov (Gabriela Firea), Sud (Adrian-Ionuț Gâdea), investiții și fonduri europene (Aladin-Gigi Georgescu), mediu și energie (Dumitrița Gliga), agricultură și turism (Romeo-Daniel Lungu), strategie legislativă (Silvia-Claudia Mihalcea), Vest (Laurențiu Nistor), Sud-Vest (Constantin Rădulescu), dezvoltare regională și infrastructură (Gheorghe Șoldan), politici publice și justiție (Adriana-Diana Tușa) și Nord-Vest (Gabriel-Valer Zetea).

La congresul PSD vor participa aproximativ 3.000 de delegați.