Grindeanu îi atacă pe partenerii din Coaliție: Se mint că sunt de dreapta, deși au lucrat toată viața la stat

În timpul discursului său, Sorin Grindeanu a transmis că nu va mai accepta niciun pachet de măsuri guvernamentale care nu conțin măsurile PSD de relansare economică.

„Declar ofensivă totală împotriva populismului. Pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Doar munca a făcut-o! Iar singurul răspuns corect la populismul găunos este o bună guvernare și un plan economic coerent. Da, societatea s-a schimbat! Nu mai e suficient să crești salarii și pensii. Dacă vrei să câștigi alegerile trebuie să faci mult mai mult. Sper că am învățat, în sfârșit, asta. La fel cum cred sincer că viitorul unei națiuni nu poate fi redus la măsuri de tăieri și concedieri statistice, pentru că așa nu ai nici un viitor. Este nevoie de un plan economic viabil! Iar PSD a făcut deja acest pas odată cu propunerea unui program social-democrat pentru relansarea economică. Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Niciunul. Ca să fie clar!”, a spus Grindeanu.

Atacuri la colegii de Coaliție

El și-a atacat partenerii de guvernare spunând că România a ajuns „din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan.”

„Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern. Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire. Sau că mai nou pentru a ajunge pe o funcție trebuie să fii userist, special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani și cotizant în campania prezidențială”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a continuat atacurile care vizează partidele de dreapta.

„TVA-ul crește, în timp ce soluțiile corecte și europene precum impozitarea progresivă sunt amânate. Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba! Asta trebuie să înțeleagă și cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat. Nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate. Asta au făcut și în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii și pensii, când au adus FMI în România și este clar că asta vor face și de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluțiile!”, a precizat Sorin Grindeanu.

Congresul PSD se desfășoară vineri la București. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcția de președinte al partidului.