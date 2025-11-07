Claudiu Manda: Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziție

„Ne aflăm astăzi la un nou început pentru partidul nostru. De această dată, într-un context politic și social dificil, dar, poate cel mai important, într-un moment în care societatea însăși a cerut această schimbare. După 36 de ani de democrație, cu toate obstacolele și campaniile de denigrare prin care am trecut, s-a demonstrat un adevăr esențial: fără PSD, România nu poate fi guvernată stabil, responsabil și echitabil. Am intrat la guvernare cu bună-credință, cu loialitate față de cei care ne-au acordat încrederea prin votul lor, pentru ca țara noastră să-și continue parcursul european – un drum al investițiilor, al dezvoltării și al progresului, un drum pe care PSD a contribuit decisiv aducând România în UE, NATO și Schengen”, a spus Manda.

Potrivit acestuia, pentru ca România să rămână un partener credibil și respectat, capabil să-și apere interesele și să ofere siguranță propriilor cetățeni: „PSD este partidul care a luptat mereu pentru pensii și salarii corecte, pentru un trai decent, pentru ca fiecare român să se simtă protejat și respectat în propria țară. Aceste realizări trebuie recunoscute și asumate – sunt dovada concretă că acțiunile noastre au făcut viața oamenilor mai sigură și mai stabilă. Cred în această echipă condusă de Sorin Grindeanu, o echipă care și-a propus să ducă partidul înainte, cu echilibru și viziune. Și am venit în această echipă pentru a pune umărul la treabă, pentru a lucra, alături de voi, dragi colegi, la reconstrucția celui mai puternic partid din România. Este o echipă competentă, serioasă și unită, formată din oameni care știu să administreze și să ducă la capăt proiecte importante”.

Manda a atras atenția că este nevoie de implicarea fiecăruia pentru că „forța PSD a stat întotdeauna în solidaritatea oamenilor săi – în capacitatea de a lăsa deoparte diferențele și de a merge înainte, împreună, pentru binele comun.”

„Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziție și să adunăm voturi. Dar, ca de fiecare dată, am ales calea mai grea, dar corectă – să ne asumăm guvernarea și să muncim pentru fiecare român care ne-a acordat încrederea. Am făcut-o dintr-un singur motiv: ne pasă. Ne pasă de bunicii și copiii noștri – de cei care au construit România și de cei care o vor duce mai departe. PSD este partidul în care toate generațiile își găsesc locul, pentru că ne leagă aceleași valori: respectul și credința într-un viitor mai bun. Astăzi, lumea întreagă vorbește despre schimbare. Noi știm că adevărata schimbare nu se face prin zgomot sau frică, ci prin profesionalism și rezultate” a mai spus Manda.

Manda și-a exprimat convingerea că Sorin Grindeanu a ales această echipă tocmai pentru că „a înțeles nevoia oamenilor de a avea soluții reale și de a-și recăpăta încrederea în politică. Reconstrucția unei țări nu se face prin dezbinare, ci prin politici care oferă siguranță, printr-o administrație eficientă, prin educație modernă și prin investiții care aduc prosperitate în fiecare comunitate”

„Sorin, de astăzi și oficial, rolul meu și al nostru, al tuturor celor care intrăm în echipa ta, va fi să te sprijinim cu toată experiența și implicarea, pentru ca partidul să recâștige forța și încrederea care l-au definit întotdeauna. Doar împreună putem construi un partid care inspiră, convinge și câștigă. Și vom câștiga – nu doar alegerile, ci și încrederea oamenilor că politica poate fi făcută cu seriozitate, respect și competență. Pentru că doar împreună suntem puternici. Și doar împreună putem schimba lucrurile în bine” a conchis acesta.