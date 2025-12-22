Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției a fost respinsă

Potrivit rezultatului votului, au fost înregistrate 153 de voturi împotrivă, dintr-un total de 251 de voturi exprimate.

Pentru adoptarea moțiunii depuse de AUR au votat 95 de deputați, iar trei parlamentari s-au abținut.

AUR a depus săptămâna trecută două moțiuni simple, care sunt dezbătute și votate luni în Parlament, una împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și cealaltă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

AUR a invocat nemulțumiri legate de funcționarea sistemului judiciar, susținând că procesele sunt lente, pedepsele aplicate sunt reduse, iar unele dosare se închid prin intervenirea prescripției.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns acuzațiilor formulate în moțiunea simplă depusă de opoziție în Parlament.

„România este o țara democratică, europeană, un stat de drept iar justiţia a evoluat și s-a consolidat odată cu și în cadrul statului de drept. Orice analiză lucidă, obiectivă, rațională asupra justiției trebuie să plece de la date și fapte concrete si nu de la simple alegații, luând în considerare atât progresele cât și problemele încă existente, probleme care trebuie fără întârziere rezolvate. Orice reformare a justiției, legislativa sau doar administrativa, trebuie să fie realizata pe baza unor evaluări depline și obiective pentru a fi in interesul eficientizării justiției și consolidării statului de drept”, a declarat ministrul Justiției.