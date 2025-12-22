Ministrul Justiției, în Parlament: orice analiză a justiției trebuie să plece de la date, nu de la simple alegații

Discursul a fost ținut luni în Parlament.

„România este o țara democratică, europeană, un stat de drept iar justiţia a evoluat și s-a consolidat odată cu și în cadrul statului de drept. Orice analiză lucidă, obiectivă, rațională asupra justiției trebuie să plece de la date și fapte concrete si nu de la simple alegații, luând în considerare atât progresele cât și problemele încă existente, probleme care trebuie fără întârziere rezolvate. Orice reformare a justiției, legislativa sau doar administrativa, trebuie să fie realizata pe baza unor evaluări depline și obiective pentru a fi in interesul eficientizării justiției și consolidării statului de drept”, a declarat ministrul Justiției.

Radu Marinescu a răspuns acuzațiilor din moțiune și a vorbit despre independența justiției.

„Cred cu tărie că justiția din România trebuie să rămână independentă, apolitică, să fie corectă, imparțială și obiectivă, să asigure condițiile cele mai bune tuturor profesioniștilor din sistem pentru a-și realiza activitatea și a-și împlini cariera în mod liber, conform propriei conștiințe și pregătiri profesionale, fără constrângeri sau persecuții, dar în egală măsură cu asumarea responsabilității depline față de cetățean, care este beneficiarul principal al actului de justiție și a cărui încredere trebuie permanent păstrată și consolidată”, a precizat ministrul Justiției.

Parlamentul dezbate două moțiuni

Parlamentul dezbate și votează luni două moțiuni simple depuse săptămâna trecută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu și a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Prima moțiune a fost depusă în plenul Camerei Deputaților și îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu. Documentul este intitulat „Dreptate pentru România – justiția trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetățenilor” și face referire la nemulțumirea generalizată a populației față de disfuncționalitățile din sistemul judiciar.

Reprezentanții AUR acuză faptul că numeroși infractori scapă cu pedepse minime, că procesele sunt extrem de lente și că unele dosare se finalizează abia după zeci de ani, prin intervenirea prescripției.

Cea de-a doua moțiune simplă a fost depusă în plenul Senatului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și îl vizează pe ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Moțiunea poartă titlul „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu” și este susținută de 42 de semnături.

Potrivit AUR, moțiunea împotriva ministrului de Interne este motivată de „multiple abuzuri constatate în ultima perioadă”, inclusiv presupuse intervenții în procesul electoral și situația șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție. De asemenea, partidul invocă excluderea României din programul Visa Waiver, pe care o pune în legătură cu „gravele probleme privind traficul de persoane”.