Parlamentul dezbate și votează luni două moțiuni simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne, Radu Marinescu și Cătălin Predoiu, documentele vizând disfuncționalități din justiție și probleme legate de siguranța publică.
Parlamentul dezbate luni două moțiuni simple ale AUR împotriva miniștrilor Justiției și de Interne
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
22 dec. 2025, 07:18, Politic

Parlamentul dezbate și votează luni două moțiuni simple depuse săptămâna trecută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, precum și a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Prima moțiune a fost depusă miercuri în plenul Camerei Deputaților și îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu. Anunțul a fost făcut de deputatul AUR Dan Tanasă. Documentul este intitulat „Dreptate pentru România – justiția trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetățenilor” și face referire la nemulțumirea generalizată a populației față de disfuncționalitățile din sistemul judiciar.

Reprezentanții AUR acuză faptul că numeroși infractori scapă cu pedepse minime, că procesele sunt extrem de lente și că unele dosare se finalizează abia după zeci de ani, prin intervenirea prescripției.

Tot în cursul zilei de luni, pe agenda Camerei Deputaților figurează și Ora Guvernului, la care a fost invitat ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru a răspunde criticilor formulate de parlamentari.

Cea de-a doua moțiune simplă a fost depusă miercuri în plenul Senatului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și îl vizează pe ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Moțiunea poartă titlul „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu” și este susținută de 42 de semnături.

Potrivit AUR, moțiunea împotriva ministrului de Interne este motivată de „multiple abuzuri constatate în ultima perioadă”, inclusiv presupuse intervenții în procesul electoral și situația șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție. De asemenea, partidul invocă excluderea României din programul Visa Waiver, pe care o pune în legătură cu „gravele probleme privind traficul de persoane”.

