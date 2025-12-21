AUR cere sesizarea CCR după anunțul președintelui Nicușor Dan privind un referendum între magistrați

AUR acuză că președintele Nicușor Dan „nu ține cont de Constituție și de legi și alege să intervină brutal în sistemul de justiție din România”. Formațiunea consideră că anunțul privind un așa-zis referendum între magistrați constituie o amenințare directă la adresa independenței puterii judecătorești.

„A spune public că, în funcție de un vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență reprezintă o interferență politică inacceptabilă în justiție”, se arată în comunicat.

Conflict juridic de natură constituțională

AUR subliniază că situația nu trebuie privită ca o opinie politică, ci ca un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și puterea judecătorească. Într-un stat de drept, asemenea conflicte se soluționează de Curtea Constituțională, care are obligația de a apăra principiul separației puterilor în stat.

Solicitarea oficială către instituțiile statului

AUR a cerut președinților celor două Camere, primului-ministru și președintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR cu privire la încălcarea principiului separației puterilor în stat.

„Conflictul este unul direct și evident între Președintele României și puterea judecătorească, iar aceste instituții au dreptul, conform Constituției, să sesizeze Curtea Constituțională pentru astfel de conflicte juridice de ordin constituțional”, precizează AUR.

Contextul declarațiilor președintelui

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților pentru a afla dacă Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interiorul unui bresle.

Nicușor Dan a anunțat că, pentru a clarifica aceste aspecte, va organiza în ianuarie un Referendum în cadrul Corpului Magistraților, în cadrul căreia va exista o singură întrebare esențială: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus președintele.