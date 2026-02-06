Prima pagină » Știrile zilei » Manifestație spontană la Ministerul Justiției. Protestatarii cer competiție reală pentru șefia parchetelor

Zeci de activiști au organizat vineri un protest spontan în fața Ministerului Justiției, cerând o competiție reală și transparentă pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete din România.
Acțiunea de vineri susținută de organizații precum „Corupția Ucide”, vine în completarea unei scrisori deschise prin care au solicitat autorităților statului și președintelui Nicușor Dan să garanteze „o competiție reală” pentru numirile conducerii marilor parchete, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror șef și procuror șef adjunct al DNA și  procuror șef și procuror șef adjunct al DIICOT.

Manifestanții au afișat bannere de mari dimensiuni cu mesaje precum „Așa NU se mai poate! Vrem integritate, vrem nume nepătate!” și au fost amplasate scaune goale etichetate cu mesajul „Loc rezervat pentru competiție” și „Candidatul integru”. 

Aceștia au scandat și împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu: „Radule, ne asculți? Nu mai recicla corupți!”, dar și „Integritate, nume nepătate!”. 

„Dacă o să avem sau nu oameni curați la șefia parchetelor este strict în pixul domnului ministrul Radu Marinescu”, a spus unul dintre protestatari. 

Activiștii au reamintit că data de 9 februarie este termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerea marilor parchete. 

La începutul lunii ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a demarat oficial procesul de desemnare a noilor șefi ai principalelor parchete din România, întrucât mandatele actualilor conducători ai Parchetului General și DNA se încheie la data de 30 martie 2026.

Procesul de selecție se va desfășura între 8 ianuarie și 2 martie 2026. La final, ministrul Justiției va înainta propunerile către președintele României, Nicușor Dan, pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

 

