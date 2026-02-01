Cehia: Zeci de mii de oameni manifestează în sprijinul președintelui Petr Pavel

Zeci de mii de demonstranții s-au strâns în Piața Centrului Vechi din Praga. Participanții au fluturat steaguri cehe, ucrainene și ale Uniunii Europene, afișând postere cu președintele Pavel și afișe cu mesaje precum „Trăiască Pavel”. Aceștia s-au adunat pentru a-și arăta susținerea față de președintele Pavel în disputa sa cu noul ministru de Externe.

Disputa a pornit de la refuzul președintelui Pavel de a numi ministru al Mediului pe Filip Turek, din Partidul Automobiliștilor, condus de ministrul de externe Petr Macinka, relatează Associated Press.

Președintele susține că Turek nu este eligibil să ocupe funcția, acesta fiind anchetat pentru mai multe postări publicate pe rețele de socializare considerate rasiste, homofobe și sexiste.

Macinka l-a acuzat pe președinte de încălcarea Constituției și a amenințat că vor exista consecințe dacă Pavel nu îl numește pe Turek în funcție.

Șeful statului a catalogat situația drept o tentativă de șantaj și a anunțat că se va întâlni cu premierul Babis pentru gestionarea situației.

Noul guvern a fost investit pe 15 decembrie după ce partidul ANO condus de Andrej Babis a câștigat alegerile din octombrie și a format o coaliție alături de Partidul Libertății și Partidul Automobiliștilor, coaliție care intenționează să reducă sprijinul țării pentru Ucraina și să respingă anumite politici cheie ale Uniunii Europene.