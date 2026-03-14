În Cehia, poliția a găsit aproape 100 de pui de pisică morți în congelatorul unei femei

Într-un apartament cu două camere din Teplice, Republica Cehă, poliția a găsit 100 de pisoi morți într-un congelator. O femeie în vârstă de 49 de ani ambalase cu grijă animalele moarte în pungi de plastic subțiri și le congelase.
Sorina Matei
14 mart. 2026, 22:15, Știri externe

Serviciile de urgență din Cehia au fost chemate ca casa femeii pentru că aceasta era suspectată că ținea 25 de pisici în apartamentul ei în condiții groaznice, relatează presa germană.

Ceea ce a descoperit poliția la fața locului a fost oribil: conform ziarului ceh „ Blesk ”, pisicile erau malnutrite și trăiau în propriile excremente.

Animalele sufereau, de asemenea, de infecții purulente ale pielii, acarieni și infecții oculare.

În timpul percheziției, 100 de pisoi morți au fost descoperiți în congelator. Animalele erau împachetate cu grijă în pungi de plastic și congelate. 

„Femeia în vârstă de 49 de ani a fost pusă sub urmărire penală pentru trec capete de acuzare, toate referitoare la acte de cruzime față de animale: maltratarea animalelor, deținerea lor în condiții necorespunzătoare și îngrijirea neadecvată.

Foto: Poliția Cehă

„Ea ținea animalele în condiții nepotrivite și nu le îngrijea”, a declarat poliția. Ofițerii nu au oferit mai multe detalii.

Femeia a fost ulterior arestată. Poliția spune că ar putea fi găsită vinovată și de alte infracțiuni.

Conform poliției, în apartamentul femeii se aflau aproximativ 25 de animale vii, care erau slăbite și ținute în condiții nesanitare. La pisici au fost descoperite inflamații ale pielii, paraziți și boli oculare.

Poliția nu specifică cum au murit animalele și de ce proprietara le-a păstrat cadavrele.

Două persoane au fost recent acuzate de cruzime față de animale în regiunea vecină Litoměřice. S-au filmat torturând o pisică și încuind-o într-un uscător de rufe. Imaginile apărute pe rețelele de socializare aratau un câine mușcând corpul neînsuflețit al pisicii.

