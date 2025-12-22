Blackout masiv in San Francisco: Peste 130.000 de locuitori afectați și haos în trafic

Incidentul a avut loc în cursul serii și a afectat zone întinse ale orașului. Conform datelor furnizate de compania Pacific Gas & Electric (PG&E), aproximativ 30% dintre consumatorii din San Francisco au rămas fără energie electrică la apogeul avariei. De-a lungul zilei, au fost semnalate mai multe întreruperi, cu impact serios atât asupra locuințelor, cât și asupra firmelor, mai scrie The Guardian.

Pe rețelele sociale au circulat fotografii și filmări care surprind străzi complet întunecate, pietoni traversând intersecții fără semafor și poduri vizibile doar în lumina farurilor mașinilor.

Trafic blocat din cauza semafoarelor nefuncționale

Blackout-ul a dus la scoaterea din uz a semafoarelor din zone mari ale orașului. Absența semnalizării a creat situații periculoase pentru participanții la trafic, determinând autoritățile să intervină rapid.

Primarul Daniel Lurie a transmis un mesaj video prin care i-a îndemnat pe locuitori să rămână acasă și să evite deplasările, avertizând asupra blocajelor grave din trafic. Poliția a fost mobilizată în intersecțiile și arterele aglomerate pentru a dirija circulația.

Taxiurile autonome Waymo, blocate pe străzi

Unul dintre efectele cele mai vizibile ale penei de curent a fost oprirea bruscă a numeroase vehicule autonome Waymo. Lipsa semafoarelor le-a împiedicat să continue deplasarea, acestea rămânând staționate pe carosabil sau în intersecții.

Imagini publicate online arată grupuri de câteva robotaxiuri blocate, în timp ce șoferii obișnuiți încercau să le ocolească. În anumite zone, aceste opriri au dus la formarea de ambuteiaje considerabile, agravate de ploaia din acea seară.

Ulterior, compania Waymo a confirmat suspendarea temporară a serviciului de ride-hailing în San Francisco și în zona golfului. „Ne-am oprit temporar activitatea din cauza extinderii penei de curent. Colaborăm cu autoritățile locale și dorim să reluăm serviciile în cel mai scurt timp”, a transmis un reprezentant al companiei.

O provocare pentru transportul autonom

Blackout-ul a readus în atenție dependența vehiculelor autonome de infrastructura orașului. Chiar dacă Waymo susține că mașinile sale sunt mai sigure decât cele conduse de oameni în anumite privințe, situația de sâmbătă a demonstrat cât de rapid pot apărea probleme atunci când sisteme esențiale – precum rețeaua electrică sau semafoarele – nu mai funcționează.

Waymo operează în prezent singurul serviciu de taxi autonom cu plată din SUA fără șofer sau supraveghetor la bord, având o flotă de aproximativ 2.500 de vehicule. Cu toate acestea, compania a mai fost în trecut subiectul unor investigații federale privind comportamentele imprevizibile ale mașinilor autonome.