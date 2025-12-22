Blackout-ul din San Francisco arată o vulnerabilitate majoră: Cât de dependentă este de fapt piața cripto de curent și internet

Sâmbătă seara, San Francisco a fost afectat de o pană de curent de proporții, cauzată de un incendiu la o stație a companiei PG&E. Aproximativ o treime din oraș a rămas fără electricitate. Consecințele au fost imediate: transportul public a fost perturbat, restaurantele s-au închis, semafoarele au încetat să funcționeze, iar vehiculele autonome Waymo au rămas blocate în trafic.

Dincolo de disfuncționalitățile urbane, evenimentul a pus probleme și pentru comunitatea cripto: mii de utilizatori nu au mai putut accesa portofele digitale, platforme de tranzacționare sau servicii de plăți în criptomonede.

Blockchainul continuă, dar utilizatorii nu

Rețele precum Bitcoin sau Ethereum nu au fost afectate la nivel tehnic. Acestea operează la nivel global, fiind menținute de mii de noduri răspândite în întreaga lume. Chiar dacă un oraș întreg rămâne fără curent, blockchainul își continuă activitatea de validare a tranzacțiilor.

Cu toate acestea, din punct de vedere practic, lipsa energiei și a internetului înseamnă că utilizatorii nu pot accesa portofelele virtuale. De asemenea soldurile nu pot fi verificate și nici nu se pot iniția sau primi plăți. Iar pentru traderii împătimiți sau profesioniști este practic imposibil să efectueze tranzacții pe burse.

Pentru comercianții care acceptă plăți în cripto, problema este identică: fără curent, nu există echipamente funcționale și nici conexiune la rețea, se arată pe beincrypto.com.

Ce se întâmplă cu tranzacțiile în timpul unei pene

Tranzacțiile confirmate înainte de întrerupere rămân sigure și definitive. Dacă procesul era în desfășurare în momentul căderii rețelei, acesta rămâne în suspensie și se va finaliza doar după restabilirea conexiunii.

Operațiunile de minare sunt afectate imediat: fără alimentare constantă, echipamentele se opresc. În cazul în care o zonă cu mulți mineri rămâne fără curent, viteza de procesare a rețelei poate scădea temporar.

Piața cripto: sisteme de protecție pentru platformele majore

Platformele majore de tranzacționare nu au fost afectate direct datorită măsurilor de siguranță. Acestea includ sisteme de surse neîntreruptibile de energie (UPS), generatoare de rezervă și centre de date situate în diferite locații.

Astfel, dacă un centru de date devine nefuncțional, altul preia imediat operațiunile. În plus, majoritatea fondurilor clienților sunt stocate offline („cold storage”), reducând riscul în situații de criză.

Dispozitivele hardware pentru stocarea criptomonedelor sunt considerate foarte sigure, dar pana de curent a scos la iveală o problemă clasică: fără energie, utilizatorii nu își pot porni dispozitivele, nu pot semna tranzacții și nu pot reacționa la schimbările pieței. Cheile private rămân protejate, dar accesul la fonduri este temporar imposibil.

Rețelele cripto, teorie și realitate

Incidentul din San Francisco arată clar că, deși rețelele cripto sunt descentralizate și rezistente la cenzură, utilizatorii depind de infrastructura tradițională pentru a le folosi. Există și soluții alternative, precum transmiterea datelor blockchain prin satelit, dar acestea rămân rare și greu accesibile publicului.

Practic, blockchainul nu se oprește în lipsa curentului, însă accesul oamenilor la criptomonede devine imposibil. Pentru a reduce riscurile, utilizatorii ar trebui eventual să aibă soluții de rezervă (baterii externe, conexiuni mobile). Este recomandată utilizarea unor platforme cu infrastructură robustă și să înțeleagă vulnerabilitățile si limitele reale ale tehnologiei.

Până la eliminarea acestor dependențe, criptomonedele rămân rezistente în teorie, dar vulnerabile în fața problemelor simple din lumea reală.