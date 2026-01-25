Prima pagină » Știri externe » Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene majore

Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene majore

Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate peste noapte, de sâmbătă până duminică, furnizorul local invocând o pană de curent din cauza vânturilor puternice.
Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene majore
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
25 ian. 2026, 10:42, Știri externe

Alimentată în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproape 50 km sud-est, Nuuk, care are aproximativ 20.000 de locuitori, a fost cufundată brusc în întuneric în jurul orei 22:30 (00:30 GMT), au observat jurnaliștii AFP aflați la fața locului, citați de Le Figaro.

Trei ore mai târziu, curentul electric a fost restabilit doar parțial în unele zone ale orașului. Pe pagina sa de Facebook, compania Nukissiorfiit a explicat că vânturile puternice au provocat o pană de curent și că pornește un generator de rezervă.

Acest incident survine la câteva zile după ce guvernul groenlandez a publicat o broșură care oferă sfaturi populației în caz de criză pe acest teritoriu autonom danez râvnit de Donald Trump.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Nicușor Dan, DECUPLAT de la grijile românilor! Nu știe de „explozia” impozitelor: „Nu am mari proprietăți”
Gandul
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor