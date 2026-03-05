Prima pagină » Știri externe » Milioane de oameni au rămas fără curent electric după o pană de curent majoră ce a lovit Cuba

O pană de curent a lăsat miercuri milioane de oameni fără curent electric în Havana și în restul vestului Cubei, fiind cea mai recentă pană de curent de pe insula care se confruntă cu rezerve de petrol în scădere și o rețea electrică deteriorată.
Postul de radio guvernamental Radio Rebelde a citat un oficial din domeniul energiei care a declarat că ar putea dura cel puțin 72 de ore pentru a restabili funcționarea uneia dintre cele mai mari centrale termoelectrice din Cuba, unde o oprire a declanșat pana de curent, relatează AP.

Compania guvernamentală de electricitate a declarat pe platforma socială X că pana de curent a afectat locuitori din orașul Pinar del Rio, din vestul țării, până în orașul Camaguey, din centrul țării.

Ministrul Energiei și Minelor, Vicente de la O’Levy, a scris miercuri seară în jurnalul X că guvernul alimentează infrastructura critică din regiunea afectată, odată cu punerea în funcțiune a două centrale electrice. Astfel de infrastructuri includ spitale și clinici medicale.

„Lucrăm la restabilirea Sistemului Electric Național în contextul unei situații energetice complexe”, a scris el anterior pe X.

Ambasada SUA a avertizat oamenii să se „pregătească pentru perturbări semnificative” și să economisească combustibil, apă, alimente și baterii de telefoane mobile. „Rețeaua națională de energie electrică a Cubei este din ce în ce mai nesigură, iar întreruperile de curent programate și neprogramate sunt prelungite și se produc zilnic în toată țara, inclusiv în Havana”, a declarat acesta pe X.

Au restabilit curentul la 2,5% din Havana

Până la sfârșitul după-amiezii, guvernul a declarat că echipele au restabilit curentul la 2,5% din Havana, adică aproximativ 21.100 de clienți, menționând că eforturile au fost graduale și legate de ceea ce permiteau condițiile sistemului. Nu a furnizat cifre actualizate până miercuri seara târziu.

„Avem încredere în experiența și efortul depuse de electricieni pentru a depăși această situație în cel mai scurt timp posibil”, a scris prim-ministrul Manuel Marrero Cruz pe X.

 

