Milioane de oameni au rămas fără curent electric după o pană de curent majoră ce a lovit Cuba

Postul de radio guvernamental Radio Rebelde a citat un oficial din domeniul energiei care a declarat că ar putea dura cel puțin 72 de ore pentru a restabili funcționarea uneia dintre cele mai mari centrale termoelectrice din Cuba, unde o oprire a declanșat pana de curent, relatează AP.

Compania guvernamentală de electricitate a declarat pe platforma socială X că pana de curent a afectat locuitori din orașul Pinar del Rio, din vestul țării, până în orașul Camaguey, din centrul țării.

Ministrul Energiei și Minelor, Vicente de la O’Levy, a scris miercuri seară în jurnalul X că guvernul alimentează infrastructura critică din regiunea afectată, odată cu punerea în funcțiune a două centrale electrice. Astfel de infrastructuri includ spitale și clinici medicale.

„Lucrăm la restabilirea Sistemului Electric Național în contextul unei situații energetice complexe”, a scris el anterior pe X.

Ambasada SUA a avertizat oamenii să se „pregătească pentru perturbări semnificative” și să economisească combustibil, apă, alimente și baterii de telefoane mobile. „Rețeaua națională de energie electrică a Cubei este din ce în ce mai nesigură, iar întreruperile de curent programate și neprogramate sunt prelungite și se produc zilnic în toată țara, inclusiv în Havana”, a declarat acesta pe X.

Au restabilit curentul la 2,5% din Havana

Până la sfârșitul după-amiezii, guvernul a declarat că echipele au restabilit curentul la 2,5% din Havana, adică aproximativ 21.100 de clienți, menționând că eforturile au fost graduale și legate de ceea ce permiteau condițiile sistemului. Nu a furnizat cifre actualizate până miercuri seara târziu.

„Avem încredere în experiența și efortul depuse de electricieni pentru a depăși această situație în cel mai scurt timp posibil”, a scris prim-ministrul Manuel Marrero Cruz pe X.