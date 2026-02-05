Estonia eliberează nava reținută sub suspiciunea de contrabandă după inspecție

Nava fusese sechestrată preventiv în urma unor informații care indicau posibila existență a unor mărfuri ilegale la bord.

Potrivit autorităților, verificările efectuate nu au identificat dovezi care să susțină aceste suspiciuni.

În urma finalizării controlului și a concluziilor rezultate, Autoritatea Fiscală și Vamală a decis ridicarea măsurilor restrictive, permițând navei să părăsească portul Muuga.

Reprezentanții instituției nu au oferit detalii suplimentare privind natura suspiciunilor inițiale sau destinația navei.