Recomandarea neașteptată a experților în turism: o mică țară europeană cu 1.500 de insule

O mică țară europeană formată din peste 1.500 de insule este recomandarea neașteptată a experților în turism pentru anul 2026. Țara bogată în frumuseți naturale nu este asaltată de turiști.

Conform statisticilor, printre cei mai mulți turiști sunt britanicii. În 2024, 70.000 de britanici au vizitat Estonia, cu mult sub numărul de 17,8 milioane care au mers în Spania, potrivit Express.

Deși nu este la fel de însorită ca Grecia, Estonia are multe alte avantaje. În primul rând, este un loc cu o natură bogată. Peste jumătate din Estonia este acoperită de păduri și turbării, iar țara are peste 1.500 de insule.

Printre atracții este Naissaar, care găzduiește ruinele unor baze militare sovietice abandonate. Se află chiar lângă capitala Tallinn, dar este lipsită de locuitori iarna și are o atmosferă sălbatică. O altă insulă este Hiiumaa, faimoasă pentru faruri, plaje și păduri. Este un loc foarte liniștit, cu o atmosferă ușor mistică, perfect pentru ciclism, observarea păsărilor și evadarea din aglomerație.

Recomandarea unei jurnaliste

Ines Santos de la The Mirror a vizitat anul trecut una dintre cele mai cunoscute insule estoniene.

„Când am coborât din feribot pe cea mai mare insulă a Estoniei, Hiiumaa, tot ce puteam auzi erau păsări. Tot ce puteam vedea erau copaci. Nicio clădire mare, nicio atracție turistică – doar spațiu pentru a respira, neatins de turismul de masă. Mă simțeam ca un loc încă nedescoperit. (Și cu al treilea cel mai mic număr de vizitatori din Europa, așa este)”, a scris ea.

Ines s-a îndrăgostit rapid de Estonia, bucurându-se de ritmul vieții și de atitudinea celor care locuiesc acolo.

„Viața este relaxată. Nu există o «cultură a agitației», așa că oamenii au timp pentru hobby-uri, iar vizitatorii ca mine se alătură. Cultura saunei în Estonia este împletită în viața de zi cu zi, la fel ca în Scandinavia. De fapt, țara se simte ca verișoara relaxată a nordicilor, cu un design similar, o dragoste pentru natură și o dietă bogată în pește – dar modelată de o istorie foarte diferită. Orașul vechi din Tallinn este plin de străzi pietruite și clădiri medievale care încă amintesc de urmele dominației germane și sovietice. Estonia a devenit independentă abia în 1991 și încă își poartă libertatea cu o mândrie liniștită. A doua zi dimineață, am luat feribotul către cele mai mari insule ale Estoniei: Hiiumaa și Saaremaa. Acolo se află adevărata frumusețe a țării. Feriboturile de aici sunt spațioase, moderne și impecabile – seamănă mai mult cu niște saloane plutitoare decât cu un transport de bază. Există multe punți de vizionare interioare și exterioare, o cafenea și chiar un magazin la bord”, a relatat Ines Santos.

Recomandări pentru activități

Turista a menționat și activitățile pe care le pot face vizitatorii.

„Prima mea activitate în Hiiumaa s-a dovedit a fi una dintre preferatele mele: o plimbare călare de-a lungul golfului Käina, un paradis al păsărilor de pe litoral, în Rezervația Peisagistică Kassari. Am călărit un cal pe nume Custiv prin zone umede și păduri, iar el a fost cel mai bun – nu a deviat de la drum și a urmat toate instrucțiunile mele”, a mai spus Ines Santos.

Tallinn are o dimensiune impresionantă, îmbinând farmecul medieval cu creativitatea modernă. Locul recomandat pentru începutul vizitei este Orașul Vechi din Tallinn, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, unde străzile pietruite, casele negustorilor și turnurile duc spre Dealul Toompea, pentru priveliști panoramice ale orașului.

Amatorii de cultură trebuie să meargă la Parcul Kadriorg, o zonă cu multă vegetație construită de Petru cel Mare, și să viziteze elegantul Muzeu de Artă Kadriorg. În apropiere, Muzeul Portului cu Hidroavioane oferă una dintre cele mai captivante expoziții maritime din Europa.

Tallin, un oraș de vizitat

Pentru a vedea Tallinn-ul modern, turiștii sunt sfătuiți să meargă în Orașul Creativ Telliskivi, care este plin de artă stradală, cafenele și magazine independente.

Cariera Rummu este unul dintre cele mai neobișnuite locuri de vizitat din Estonia, combinând frumusețea naturală cu istoria tulburătoare. Fostă carieră de calcar și lagăr de muncă forțată din epoca sovietică, a fost abandonată în anii 1990 și inundată treptat, lăsând clădiri și utilaje scufundate sub apa turcoaz cristalină. Astăzi, atrage vizitatori pentru înot, snorkeling și scufundări, precum și pentru drumeții pe dealurile din jur. Contrastul dintre apa vibrantă, calcarul alb auster și ruinele pe jumătate scufundate face ca Rummu să pară din altă lume.

Cel mai accesibil moment pentru a vizita Estonia este din ianuarie până în martie, dar pentru o vreme mai caldă, luna mai este ideală.