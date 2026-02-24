Prima pagină » Știri externe » Un fenomen cu aspect „apocaliptic” într-o țară din Europa: precipitații de culoarea sângelui și cer purpuriu

Autoritățile britanice au lansat un avertisment privitor la un fenomen cu aspect „apocaliptic”. Este vorba despre un nor uriaș cu praf saharian care se îndreaptă spre Marea Britanie. Acesta va duce la apariția unor precipitații de culoarea sângelui și a cerului purpuriu.
Un nor colosal de praf roșu din Sahara este pe cale să transforme ploaia obișnuită în ceva mult mai dramatic, anunță experții britanici citați de Express. Meteorologii au avertizat că o ploaie de culoarea sângelui va cădea în anumite părți ale Marii Britanii în această săptămână.

Experții de la Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS) monitorizează norul care va provoca un fenomen straniu atunci când particulele africane se vor ciocni de umiditatea din atmosfera britanică. În prezent, norul uriaș traversează Oceanul Atlantic, îndreptându-se către Europa. Fenomenul s-a mai produs și în trecut, dar intensitatea din acest an este remarcabilă, susțin experții. Norul va trece peste Marea Britanie și apoi se va îndrepta către nord-vestul Europei.

Fenomenul va produce efecte marți și miercuri

Simulările computerizate arată că masa de praf va ajunge peste teritoriul Regatului Unit marți după amiaza, cel târziu miercuri dimineața. Praful se va combina cu ploaia și va genera precipitații de culoarea sângelui. De asemenea, cerul de seară ar putea avea nuanțe de portocaliu și roșu intens.

În ciuda elementelor cu aspect „apocaliptic”, experții susțin că sănătatea oamenilor nu este în pericol. Străzile, mașinile și geamurile murdare vor fi principala problemă provocată de fenomen.

