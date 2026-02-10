Estonia avertizează că Rusia își reface forța militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa

Rusia nu plănuiește un atac militar împotriva vreunui stat NATO în acest an sau în 2027, însă accelerează refacerea forțelor armate în contextul în care Europa își intensifică reînarmarea, anunță raportul serviciului de informații externe al Estoniei, citat de Reuters.

Raportul mai arată că producția de muniție din Rusia se extinde într-un ritm atât de rapid încât Moscova va putea să-și constituie stocuri pentru conflicte viitoare, în timp ce continuă războiul din Ucraina.

Kaupo Rosin, directorul serviciului a declarat: „Europa trebuie să investească în apărare și securitate internă, astfel încât în viitor Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio șansă împotriva statelor NATO. Vedem că liderii ruși sunt îngrijorați de reînarmarea Europei, ei văd că Europa ar putea fi capabilă să desfășoare acțiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani”.

Raportul analizează și relația Moscovei cu noua administrație de la Washington. Rusia continuă să considere Statele Unite principalul său adversar global, însă simulează deschiderea către cooperare pentru a obține ridicarea sancțiunilor americane.

„Obiectivele Rusiei rămân neschimbate: aceasta urmărește să marginalizeze Statele Unite și NATO și să remodeleze arhitectura de securitate a Europei conform viziunii Moscovei”, se arată în document.

Totodată, documentul menționează că China vede în Rusia un aliat util pentru slăbirea influenței Occidentului, precum și o sursă strategică de energie în eventualitatea unui conflict legat de Taiwan.