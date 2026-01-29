Nu statele baltice, ci o altă țară din Europa ar putea fi următoarea țintă a Rusiei

În actuala situație din Europa, Rusia ar putea viza Germania, nu statele baltice, susține expertul în securitate Erkki Koort, într-o analiză publicată de BalticSentinel.eu.

Germania a urmat timp de decenii o politică de cooperare și concesii față de Rusia, în special în domeniul economic și energetic, iar schimbarea de direcție după invazia Ucrainei a fost lentă, potrivit analistului estonian. Chiar și procesul de reînarmare, anunțat în 2022, avansează cu dificultate, spune Erkki Koort.

Puternic divizată politic

Expertul atrage atenția că Germania este profund divizată politic, iar partidul de extremă dreapta AfD, care se opune sprijinului pentru Ucraina și preia frecvent mesaje pro-Kremlin, este tot mai influent, mai ales în estul țării.

El vorbește și despre acuzații potrivit cărora unii politicieni ar fi acționat în mod favorabil intereselor Moscovei, inclusiv prin interpelări parlamentare considerate utile serviciilor ruse de informații.

„Mai degrabă hub logistic”

În plan militar, armata germană (Bundeswehr) nu este încă o forță complet pregătită pentru un conflict major. Deși bugetul apărării a crescut, Koort subliniază că banii nu sunt suficienți fără planificare, reforme și timp. Germania s-a concentrat mult timp pe misiuni externe și se percepe mai degrabă ca hub logistic decât ca stat de linia întâi.

„Planificatorii ruși știu că neutralizarea unei țări-cheie europene și a unei zone logistice militare este mult mai eficientă decât provocarea de probleme la periferie”, scrie Koort.

Berlinul a admis riscul

Expertul amintește că șeful serviciului german de informații a declarat în parlament, în octombrie 2025, că Germania este principala țintă a Rusiei în Europa, fiind cel mai mare stat al UE și unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei.

Ipoteza avansată arată că Moscova nu urmărește un război convențional, ci atacuri hibride: sabotaj, presiune politică, destabilizare socială. Una dintre opțiunile menționate este ocuparea insulei germane Rügen, un important punct turistic din Marea Baltică, care ar avea un impact politic și psihologic mult mai mare decât ocuparea unui teritoriu din statele baltice.

Strategia „centrului” și efectul în lanț

Koort susține că Germania este ținta principală tocmai pentru că este una dintre cele mai puternice țări ale Europei. Potrivit acestuia, Moscova urmărește să lovească „centrul”, nu periferia, pentru a descuraja restul statelor europene: „Lovirea centrului este mai eficientă decât lovirea periferiei”.

Această abordare, susține Koort, arată că Moscova mizează pe vulnerabilitățile interne ale unui stat-cheie al Uniunii Europene, nu pe un conflict militar direct la granițele NATO. O destabilizare a Germaniei ar avea efecte în lanț asupra securității europene și ar slăbi capacitatea de reacție a întregului bloc occidental, avertizează analistul.

Deși Berlinul a început să recunoască acest risc, expertul în securitate critică faptul că unii responsabili germani se concentrează în continuare pe scenarii îndepărtate, în loc să accepte că amenințarea este mult mai apropiată.