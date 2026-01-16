Republica Moldova adoptă modelul estonian, extrem de performant, de educație în predarea matematicii și a științelor / De ce este Estonia un model de urmat în Educație

Ministerul Educației din Republica Moldova ia foarte în serios reforma manualelor școlare și trece la acțiune imediată.

Ministrul Educației din această țară, Dan Perciun, anunță că modernizează manualele școlare „pentru a oferi elevilor materiale de calitate, mai clare, mai accesibile și ghiozdane mai ușoare, în pas cu noul curriculum.

Punem accent pe calitate în loc de preț, tipărim manuale în patru culori, formăm autorii și evaluatorii și aducem bune practici internaționale, inclusiv de matematică din Estonia”, își anunță ministrul decizia.

„Astfel, MEC va achiziționa drepturi de traducere adaptată din Estonia, cu sprijinul Uniunii Europene”, spune Perciun.

Estonia pentru că…

De ce Estonia? „Pentru că are un sistem educațional performant, care reușește să transforme matematica dintr-o disciplină percepută adesea ca dificilă într-un instrument de gândire și înțelegere a lumii”, spune Ana Costaș, conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, coordonatoarea grupului de experți în evaluarea și dezvoltarea curriculumului de matematică și expert-evaluator în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA).

Estonia este exemplul de țară, poate, cel mai elocvent pentru ce înseamnă educație eficientă, echitabilă și orientată spre viitor, mai ales că resursele ei financiare sunt ale unei țări est-europene. Această mică țară baltică a reușit să implementeze un sistem de educație performant, să crească copii cu rezultate excepționale într-o regiune de Europă care se luptă cu inegalități în accesul la educație, cu rezultate foarte slabe ale copiilor și cu reforme incoerente și, uneori, chiar contradictorii.

Estonia este un reper internațional în educație, chiar dacă nu are resursele unui stat dezvoltat

De remarcat, resursele financiare ale Estoniei nu se compară cu cele ale unui stat european vestic, dar, cu toate acestea, rezultatele în educație se situează într-un notabil top 10 în lume.

Prin asta, Estonia a devenit un reper global în educație.

În testările internaționale, Estonia se situează constant printre primele țări din lume și pe primul loc în Europa la științe, matematică și lectură, dar încă și mai important decât poziția ei în clasamente este că performanța este distribuită uniform și nu este concentrată (cum se întâmplă, de exemplu, în România) într-un grup de elevi considerați excepționali față de restul.

Performanța, în Estonia nu este apanajul unor copii veniți din medii favorizate material.

Succesul lor școlar nu depinde de stautul social al părinților. Diferențele dintre elevii buni și cei slabi sunt foarte mici.

Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru majoritatea copiilor, nu doar pentru o elită educațională.

Competențe și nu acumulare mecanică de informații

Una dintre cheile succesului estonian este schimbarea fundamentală de filozofie educațională. Curriculumul național este orientat spre competențe și nu pe acumulare mecanică de cunoștințe: gândire critică, rezolvare de probleme, creativitate, colaborare și autonomie.

Accentul cade pe capacitatea elevilor de a înțelege, aplica și transfera cunoștințele în contexte noi.

În școlile estoniene, tehnologia, programarea, gândirea logică și educația digitală sunt integrate încă din ciclul primar, nu ca discipline exotice, ci ca instrumente firești ale învățării moderne.

În Estonia, sistemul de Educație este descentralizat și apolitic. Estonia contează pe inovația pedagogică

Spre deosebire de multe alte țări, Estonia a ales să construiască sistemul educațional în jurul profesorului. Cadrele didactice beneficiază de autonomie reală în alegerea metodelor de predare, atâta timp cât ating obiectivele stabilite de curriculum.

Controlul birocratic este redus, iar politizarea educației este minimă.

Profesorul este privit ca expert, nu ca executant al unor directive rigide.

Această abordare crește responsabilitatea profesională, dar și motivația, colaborarea și inovația pedagogică.

Echitate și sprijin, nu competiție excesivă

Intervenții rapide pentru elevii care se nu se descurcă. Atenție: ei nu sunt marginalizați!

Statul estonian investește masiv în sprijin educațional timpuriu: mese gratuite, consiliere psihologică, intervenții rapide pentru elevii cu dificultăți de învățare.

Drept rezultat, abandonul școlar este extrem de redus, iar școala devine un factor de reducere a inegalităților sociale, nu de amplificare a lor.

Evaluările sunt importante, dar nu domină complet viața școlară. Presiunea examenelor este echilibrată de preocuparea pentru bunăstarea elevilor și pentru dezvoltarea lor pe termen lung.

Digitalizarea este un instrument. Estonia experimentează cu IA în Educație

Estonia este cunoscută pentru digitalizarea sa avansată, iar educația face parte din acest ecosistem. Însă tehnologia nu este folosită superficial.

Platformele digitale, resursele online și instrumentele moderne sunt integrate coerent în procesul educațional, sprijinind personalizarea învățării și accesul egal la educație, inclusiv în zonele rurale.

Recent, Estonia a început să experimenteze și utilizarea inteligenței artificiale în educație, cu accent pe etică, gândire critică și utilizare responsabilă.

Educația în Estonia este un proiect de strategie națională

Poate cea mai importantă lecție a modelului estonian este stabilitatea politicilor educaționale. Reformele sunt gândite pe termen lung, implementate gradual și evaluate constant.

Educația este tratată ca un proiect național strategic, nu ca un subiect de campanie electorală.

Ar putea fi modelul estonian unul bun pentru România?

Succesul Estoniei arată că performanța în educație nu depinde exclusiv de bugete uriașe, ci de coerență, încredere și viziune.

Într-o regiune în care multe sisteme educaționale se confruntă cu analfabetism funcțional, abandon școlar și inegalități majore, modelul estonian demonstrează că schimbarea este posibilă.

Nu prin reforme spectaculoase și frecvente, ci prin pași consecvenți, centrați pe elev, profesor și competențele reale necesare într-o societate modernă.