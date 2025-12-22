Prima pagină » Politic » Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă

Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă

Moțiunea simplă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă luni, în plenul Senatului.
Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
22 dec. 2025, 17:52, Politic

Din cei 82 de senatori prezenți, 31 au votat pentru moțiune, iar 51 împotrivă.

Moțiunea depusă pe 17 decembrie de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a fost semnată de 42 de senatori din opoziție. Prin moțiune, AUR a cerut evaluarea „responsabilității politice și morale” a ministrului de Interne.

Semnatarii au susținut că Ministerul Afacerilor Interne este politizat, are atribuții „suprapuse”, nu își respectă obligațiile internaționale și că există „ingerințe directe” în concursurile pentru funcțiile de conducere.

În plenul Senatului, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a respins acuzațiile din moțiunea AUR și a invocat investițiile făcute de MAI.

„Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro (…) Am ridicat baza logistică a Ministerului Afacerilor Interne la un nivel fără precedent în istoria sa”, a declarat Predoiu.

Ministrul a susținut că România are „aproape zero migrație ilegală”, că zilnic sunt „în medie, 30.000 de oameni la datorie” și a respins criticile privind Visa Waiver.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Cancan
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor