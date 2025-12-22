Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă

Din cei 82 de senatori prezenți, 31 au votat pentru moțiune, iar 51 împotrivă.

Moțiunea depusă pe 17 decembrie de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a fost semnată de 42 de senatori din opoziție. Prin moțiune, AUR a cerut evaluarea „responsabilității politice și morale” a ministrului de Interne.

Semnatarii au susținut că Ministerul Afacerilor Interne este politizat, are atribuții „suprapuse”, nu își respectă obligațiile internaționale și că există „ingerințe directe” în concursurile pentru funcțiile de conducere.

În plenul Senatului, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a respins acuzațiile din moțiunea AUR și a invocat investițiile făcute de MAI.

„Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro (…) Am ridicat baza logistică a Ministerului Afacerilor Interne la un nivel fără precedent în istoria sa”, a declarat Predoiu.

Ministrul a susținut că România are „aproape zero migrație ilegală”, că zilnic sunt „în medie, 30.000 de oameni la datorie” și a respins criticile privind Visa Waiver.