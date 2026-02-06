Plângere la CNCD după declarațiile Alinei Gorghiu din ședința PNL. Cristian Jura explică dacă termenii pot constitui discriminare

Cristian Jura a declarat pentru MEDIAFAX că există precedente în care bărbați au reclamat discriminarea în fața CNCD, subliniind că „există cazuri de bărbați care au considerat că sunt discriminați de femei și care au depus petiții la CNCD. Există cazuri în jurisprudența CNCD când doamne au fost sancționate pentru discriminarea sau hărțuirea unui bărbat”.

Referitor la folosirea termenilor controversați, fostul membru al instituției a explicat că „folosirea acestor termeni este limita dintre insultă și atingerea dreptului la demnitate din perspectiva OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare”.

Acesta a detaliat că „insulta reprezintă atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură”, în timp ce legislația antidiscriminare sancționează comportamentele care „au ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități” pe criterii precum sexul, convingerile sau apartenența socială.

Întrebat de reporterul MEDIAFAX ce poate face o persoană căreia i-au fost adresate asemenea apelative, Cristian Jura a declarat pentru MEDIAFAX că „are două posibilități”:

„Poate să depună o petiție la CNCD, ceea ce s-a întâmplat deja conform informațiilor apărute în spațiul public, sau poate să solicite despăgubiri civile pentru prejudiciul moral adus onoarei sau reputației la instanța civilă”.

Potrivit cotidianul.ro, liberalul Ștefan Jicol a depus plângere la CNCD după declarațiile atribuite Alinei Gorghiu, făcute în ședința PNL de la Vila Lac, pe care le-a catalogat drept „inacceptabile, cu evident caracter discriminatoriu”.

Afirmațiile au fost făcute publice pe surse de persoane participante la reuniune și nu au fost dezmințite până în prezent.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2026, CNCD nu mai poate soluționa petiții din cauza numărului insuficient de membri ai Colegiului Director, situație care ar putea influența parcursul sesizării.