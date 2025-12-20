O bătaie la metroul din Paris a devenit virală pe internet. Filmarea a avut peste un milion de vizualizări în 24 de ore

O bătaie care a avut loc într-o stație din metroul parizian a devenit virală în mediul online. Videoclipul a fost vizionat de peste un milion de ori pe platforma X. Acesta a fost publicat vineri, 19 decembrie, potrivit Le Figaro.

În imagini apar doi bărbați care se ceartă. Filmarea este realizată de un martor aflat peste calea ferată.

Bătaia are loc pe peronul stației de metrou Stalingrad din Paris. Este vorba despre o altercație care izbucnește între un bărbat îmbrăcat cu o jachetă de puf și altul care pare a fi o persoană fără adăpost. Aceasta din urmă poartă o haină lungă verde kaki și un singur pantof.

Din motive necunoscute, bărbatul în jachetă de puf încearcă să-și lovească adversarul cu piciorul, apoi se îndreaptă agresiv către el. Bărbatul în haină verde se retrage treptat fără să-și ia ochii de la bărbatul care se apropia de el. La un moment dat, agresorul este lovit violent cu pumnul în față și cade inconștient pe peron. Ulterior, cel lovit încearcă să se ridice și ajunge la un scaun de pe peron. În schimb, bărbatul în haină verde își recuperează cel de al doilea pantof și apoi dispare.

O bătaie virală și o anchetă pe măsură

Atenția uriașă acordată incidentului pe rețeaua de socializare a provocat o anchetă a Poliției și a Procuraturii.

„O anchetă preliminară este în curs de desfășurare”, a transmis Parchetul din Paris pentru Le Figaro, adăugând că „data exactă a incidentului nu poate fi determinată”.

Un suspect, arestat vineri, a fost interogat și eliberat.