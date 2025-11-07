PSD elimină eticheta de „progresiști” și reafirmă valorile tradiționale. Grindeanu: „Vremea improvizațiilor a trecut”

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a spus Grindeanu în cadrul congresului partidului.

El a evidențiat importanța respectului față de rădăcinile partidului: „Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința! De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de progresiști!”.

Grindeanu a subliniat că PSD rămâne stânga românească responsabilă, modernă și ancorată în realitățile țării: „PSD reprezintă o stânga modernă, preocupată de o economie puternică, servicii publice funcționale, industrie, agricultură, salarii corecte și sprijin pentru cei vulnerabili. Și da – insist pe ideea că avem nevoie de un patriotism economic matur, adică de investiții în producția internă, protejarea capitalului românesc, locuri de muncă stabile și parteneriate europene, dar cu interesele României respectate”.