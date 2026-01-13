Un proiect de lege privind anexarea Groenlandei a fost depus în Congresul SUA de către un republican

Republicanul Randy Fine a introdus, luni, un proiect de lege în Congresul SUA, care vizează autorizarea anexării Groenlandei și acordarea statutului de stat teritoriului. Acest pas vine în contextul în care în ultima perioadă, președintele american Donald Trump și-a intensificat retorica privind anexarea teritoriului autonom danez.

Intitulată „Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat”, inițiativa a fost depusă luni de către republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Conform textului său, obiectivele proiectului de lege includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională. Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”, spune congresmanul, potrivit comunicatului de presă.

Ce prevede proiectul de lege depus

Proiectul de lege prevede că Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să încerce să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

„Prea mult timp, conducerea americană a stat deoparte, în timp ce adversarii noștri ne-au erodat dominația geopolitică”, a continuat congresmanul Fine. „Proiectul meu de lege va proteja patria noastră, va asigura viitorul nostru economic și va garanta că America – nu China sau Rusia – stabilește regulile în Arctica. Așa arată conducerea și puterea americană”, a mai spus acesta.

Informația vine în contextul în care Donald Trump a declarat săptămâna trecută că preluarea Groenlandei de către SUA este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să pună mâna pe teritoriu înaintea lor, adăugând că „vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu”.

Planul lui Trump de a prelua Groenlanda, criticat

Planul lui Trump de a prelua Groenlanda a fost criticat atât de senatori americani, cât și de liderii europeni.