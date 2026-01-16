O delegație a Congresului se întâlnește cu liderii danezi pe fondul tensiunilor privind Groenlanda

Delegația, formată din 11 congresmeni și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a anunțat biroul premierului de la Copenhaga, notează Reuters.

Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor generate de declarațiile liderului de la Casa Albă care a spus că Groenlanda este vitală pentru securitatea Statelor Unite și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua teritoriul arctic.

De asemenea, miercuri, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, însă poziția administrației americane nu s-a schimbată.

În decursul săptămânii, liderul delegației americane a susținut: „Într-o perioadă de instabilitate internațională crescândă, trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm”.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat despre subiect: „Știu că există îngrijorări reale și profunde aici, în Danemarca și în Groenlanda. Aceste îngrijorări sunt de înțeles atunci când încrederea este zdruncinată. Dar cred că vocile raționale vor prevala”.