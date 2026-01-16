Prima pagină » Știrile zilei » O delegație a Congresului se întâlnește cu liderii danezi pe fondul tensiunilor privind Groenlanda

O delegație bipartizană de congresmeni americani a sosit vineri la Copenhaga pentru discuții cu liderii Danemarcei și Groenlandei pe fondul tensiunilor provocate de declarațiile președintelui Trump despre preluarea Groenlandei.
16 ian. 2026, 12:52

Delegația, formată din 11 congresmeni și condusă de senatorul democrat Chris Coons, urmează să se întâlnească cu premierul danez Mette Frederiksen și cu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a anunțat biroul premierului de la Copenhaga, notează Reuters.

Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor generate de declarațiile liderului de la Casa Albă care a spus că Groenlanda este vitală pentru securitatea Statelor Unite și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua teritoriul arctic.

De asemenea, miercuri, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, însă poziția administrației americane nu s-a schimbată.
În decursul săptămânii, liderul delegației americane a susținut: „Într-o perioadă de instabilitate internațională crescândă, trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm”.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat despre subiect: „Știu că există îngrijorări reale și profunde aici, în Danemarca și în Groenlanda. Aceste îngrijorări sunt de înțeles atunci când încrederea este zdruncinată. Dar cred că vocile raționale vor prevala”.

