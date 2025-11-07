Prima pagină » Politic » Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare

Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare

PSD trebuie să decidă rapid dacă mai rămâne într-o coaliție în care nu este ascultat, spune Lia Olguța Vasilescu în cadrul Congresului partidului, lansând un atac direct la adresa partenerilor de guvernare.
Gabriel Pecheanu
07 nov. 2025, 15:42, Politic

„Suntem și noi ascultați? Rămânem la guvernare sau suntem puși doar în geam, atunci când vine factura? Mai bine ieșim de la guvernare”, a declarat acesta, susținând că sunt tot mai multe situațiile în care deciziile se iau unilateral.

Un exemplu invocat este stabilirea salariului minim: „Exact asta s-a întâmplat și cu salariul minim pe economie. Ne-a anunțat ce face, nu ne-a cerut părerea.” Social-democratul a subliniat că ministrul Ilie Bolojan nu se consultă nici măcar cu propriii colegi liberali: „Majoritatea liderilor din PNL au aflat de la televizor cine este nou vicepremier al României.”

Acesta a acuzat PNL că a acceptat „miniștri rezist” în propriile portofolii, ceea ce ar fi dus la o situație paradoxală: „USR are la ora actuală mai mulți miniștri în Guvernul României decât PSD-ul, pentru că reziștii sunt inclusiv pe locurile PNL-ului.”