Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare

„Suntem și noi ascultați? Rămânem la guvernare sau suntem puși doar în geam, atunci când vine factura? Mai bine ieșim de la guvernare”, a declarat acesta, susținând că sunt tot mai multe situațiile în care deciziile se iau unilateral.

Un exemplu invocat este stabilirea salariului minim: „Exact asta s-a întâmplat și cu salariul minim pe economie. Ne-a anunțat ce face, nu ne-a cerut părerea.” Social-democratul a subliniat că ministrul Ilie Bolojan nu se consultă nici măcar cu propriii colegi liberali: „Majoritatea liderilor din PNL au aflat de la televizor cine este nou vicepremier al României.”

Acesta a acuzat PNL că a acceptat „miniștri rezist” în propriile portofolii, ceea ce ar fi dus la o situație paradoxală: „USR are la ora actuală mai mulți miniștri în Guvernul României decât PSD-ul, pentru că reziștii sunt inclusiv pe locurile PNL-ului.”