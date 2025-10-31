Olguța Vasilescu: Bolojan refuză soluțiile PSD pentru reforma administrației, vrea disponibilizări

Lia Olguța Vasilescu spune despre premierul Ilie Bolojan că refuză dialogul și insistă „obsesiv” pe disponibilizări din administrația publică locală.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că PSD are aproape jumătate din coaliția de guvernare, dar că social-democrații nu sunt tratați cu respect: „Am intrat într-o coaliție de guvernare, am sperat că vom fi tratați cu mult respect, am sperat că procentul pe care noi îl avem ne va permite să țină cont și de noi în această coaliție. Este un procent de aproape jumătate din coaliție. Însă, din păcate, suntem într-un blocaj pe care aș vrea să vi-l explic”.

Blocajul este cauzat de pachetul reformei administrației publice locale, unde PSD a cerut „câteva chestiuni de bun simț” care au fost refuzate de premier.

„Ce solicităm noi? În primul rând, ca această reformă a administrației publice locale să se facă la pachet cu administrația publică centrală și cu reforma economică pe care noi am prezentat-o deja în spațiu public și care nu presupune bani în plus de la buget, dar relaxează mediul economic, care iată a început să se contracteze”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Timișoara.

Primarul Craiovei a dat exemple concrete despre problemele economice actuale: „Probabil că sunteți în sală oameni de afaceri care simțiți asta, poate că lucrați la firmele de construcții și ați început să primiți cu întârziere salariile. De ce? Pentru că există blocaje, pentru că autoritățile care lucrează cu firmele de construcții nu mai pot să plătească la timp, pentru că, din păcate, Guvernul nu funcționează așa cum ne-am dorit cu toții. Sunt întârzieri la plata facturilor de șase-șapte luni de zile pe PNRR”.

Olguța Vasilescu a dezvăluit că PSD a propus o soluție de compromis care ar economisi un miliard de lei fără concedieri: „Dacă Guvernul își dorește într-adevăr să facă o reducere a cheltuielilor de personal din administrația publică locală de un miliard de lei, atunci se poate scădea fondul de salarii cu 10% pentru toată lumea. Nu s-a acceptat. Pentru că domnul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări. Neapărat disponibilizări”.

Vasilescu a subliniat că reforma propusă de Bolojan ignoră particularitățile fiecărei administrații locale: „I-am explicat apoi că este un principiu constituțional cel al autonomiei publice locale. Și că niciо primărie nu seamănă cu alta. Și i-am demonstrat, chiar cu primari sau președinți de consilii județene care erau prezenți la coaliție. Unele primării au spitale în subordine, altele n-au. Unele primării au în aparatul primarului salubrizarea sau spațiile verzi sau ecarisajul, altele n-au”.

Social-democrata a punctat că problema reală nu este la nivelul administrației locale: „Ne dorim ca acest pachet să treacă la pachet cu administrația centrală, pentru că, din păcate, acolo timp de ani de zile nu s-a intervenit și salariile mari nu sunt în local, precum foarte bine știți, unde salariul mediu este 3-4 mii de lei. Salariile mari sunt la companii unde vedem și noi acum la televizor persoane care câștigă 70.000 de lei, 80.000 de lei, acolo sunt problemele”.

Despre salariul minim, Lia Olguța Vasilescu a spus: „Ați aflat de la televizor că am decis în coaliție ca să nu crească salariul minim pe economie. Nu, eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție. Am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție. A rămas ca această discuție să se facă după ce se întrunește Consiliul Național tripartit și abia atunci să luăm o decizie”.

Vasilescu a criticat motivația din spatele „obsesiei” premierului pentru disponibilizări: „Eu am ajuns la concluzia că ambiția și încăpățânarea pot să fie bune în politică. Și eu sunt ambițioasă și încăpățânată. Dar atunci când îți propui să faci lucruri bune ar trebui să se întâmple asta. În niciun caz atunci când vrei să faci rău cuiva. Și din păcate am văzut ambiție pe faptul că n-au putut să fie disponibilizați niște funcționari de la Senat pentru că s-au transferat în alte ministere și atunci a trebuit să fie modificată legislația ca să nu se mai transfere nimeni nicăieri. Că dacă i-a dat el afară, trebuie să plece în șomaj”.