Prima pagină » Politic » George Simion cere demisia Guvernului. De ce a tăcut timp de aproape 2 minute, deși era la tribună?

Liderul AUR, George Simion, a venit la tribuna Parlamentului, ținând în mână o poză cu Monica Hunyadi, și a tăcut timp de aproape două minute. A explicat, apoi, de ce a făcut acest gest și a cerut demisia Cabinetului Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter
Premierul Bolojan la moțiunea de cenzură: Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză?
Bolojan, către semnatarii moțiunii de cenzură: Mi se pare periculos cum vă raportați la apărare
UPDATE: Rodica Stănoiu a fost deshumată. Reacția iubitului mai tânăr cu 50 de ani | FOTO-VIDEO
Ce caută o cutie poștală Royal Mail în Antarctica?
Laura Buciu
15 dec. 2025, 15:17, Politic

După ce a tăcut timp de două minute cu poza Monicăi Hunyadi în mână, Simion a spus: „o să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetățenii României”.

„Dacă nu înțelegeți care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de îmfrumusețare pe care dumneavoastră, de șase luni, premier, le girați la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR, de electrificare și, cred că, și la siguranța feroviară”, a spus Simion, făcând referire la Monica Hunyadi.

George Simion a mai spus că Bolojan este de șase luni premier și AUR ar fi votat reducerea numărului de parlamentari la 300 „pentru că asta înseamnă o alternativă reală”.

„Noi am fi votat și vrem să votăm tăierea banilor de la partide, nu de la mame, nu de la bătrâni, nu de la țărani. Ați ales să impozitați solariile, pătulele și magaziile în loc să scăpați de asemenea paraziți din consiliile de administrație și din conducerea statului român. În loc să ne propuneți tăierea primarilor și o reformă instituțională a statului român, dumneavoastră mențineți astfel de personaje. În loc să propuneți tăierea tuturor sinecurilor care parazitează statul român, ne vorbiți de o colectare mai bună, dar în urma măririi taxelor de către dumneavoastră ați avut o colectare mai proastă și ați desființat multe firme, inclusiv la Bihor, și multe locuri de muncă. În loc să tăiați doar de la nevoiași, puteați să veniți cu un program de relansare economică care s-a lăsat foarte mult așteptat, dar nu a mai venit. În loc să vă țină PSD-ul încă șase luni la guvernare în care, dumneavoastră falimentați România, poate economisim timpul românilor și nu ne mai batem joc cu niște soluții care nu sunt soluții. Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare și dacă credeți dumneavoastră că sunteți în stare, să știți că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari, nu la 400 și un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă a TVA-ului, singura soluție viabilă. Aplicați soluții pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteți prea slab ca să o aplicați”, a spuys George Simion, în Parlament.

În plenul Parlamentului se dezbate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

