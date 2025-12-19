Prima pagină » Politic » Orban: Coaliția nu va rezista până în 2028, PSD are un comportament incorect

Orban: Coaliția nu va rezista până în 2028, PSD are un comportament incorect

Coaliția aflată la putere nu va rezista până în 2028, spune la RFI președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban.
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
19 dec. 2025, 11:47, Politic

Fostul premier Ludovic Orban acuză PSD de comportament incorect față de partenerii de guvernare.

Ludovic Orban crede că „a pierdut toată coaliția, în ansamblu, din cauza lipsei de corectitudine a PSD în raport cu partenerii de guvernare”.

El consideră că „practic, dacă PSD continuă felul ăsta de raportare la coaliție, coaliția riscă să se distrugă. Nu o să mai suporte partenerii de guvernare această atitudine ostilă”.

Întrebat ce alternative ar fi, fostul prim-ministru a răspuns: „Sunt, să scoată PSD de la guvernare, se poate guverna și cu Guvern minoritar, eu sunt exemplul în viață încă de om care a condus un Guvern minoritar”.

Orban: sunt incapabili să înțeleagă situația

Întrebat dacă actuala coaliție va rezista până la rotativa premierilor din 2027, Ludovic Orban a răspuns: „Sunt sceptic, nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri”.

„Sincer, m-ați întrebat, vă răspund sincer, nu cred că această coaliție va dura până în 2028”, a declarat Orban.

