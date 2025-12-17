Prima întâlnire a coaliției după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu

Reprezentanții partidelor care formează coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, urmează să întâlnească miercuri.

Votul dat de PSD la moțiunea simplă împotriva ministeri Mediului ar urma să fie o temă a discuțiilor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertiza că acest vor reprezintă o încălcare a protocolului.

„În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează și nu votează moțiuni simple sau de cenzură. Astăzi s-a întâmplat ceea ce se știe”, afirma, luni, Kelemen Hunor, la Digi24.

Acesta spunea că votul pe moțiune a scos la iveală blocaje politice care afectează capacitatea de guvernare.

Liderul UDMR a adăugat că în ședința de miercuri, prima din ultimele două săptămâni, vor fi discutate atât votul pe moțiune, cât și funcționarea generală a alianței.

Luni, Senatul a supus la vot moțiunea simplă inițiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea simplă a trecut, cu sprijinul PSD, cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”.

De asemenea, europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a spus că va exista o discuție amplă în coaliție pentru a vedea în ce măsură ideile Partidului Social-Democrat sunt luate în considerare.

„Cu siguranță o să vedem care este rezultatul analizei și va exista o discuție amplă în coaliție să vedem în ce măsură ideile Partidului Social-Democrat sunt luate în considerare la nivelul pe care ni-l dorim. (…) Nu este un joc, nu este vorba de o bătălia orgoliilor, este vorba strict, pur și simplu, de reprezentarea celor care ne-au votat într-un context politic și economic dificil pentru România”, a mai spus Negrescu.